Droit de Regard : un opticien qui se déplace dans les maisons de retraite Droit de Regard, l’opticien 100% x 100% santé, déploie son offre et ses services avec de nouvelles implantations à Toulon et au Havre, un nouveau site web marchand et un partenariat avec la mutuelle des forces armées Unéo. Sans compter une première collection en titane 100% remboursée et une généralisation de son service social et solidaire « hors les murs » bien pratique pour les résidents en EHPAD…

On le sait, à partir de 45 ans, certaines personnes éprouvent des difficultés à voir de prêt et de loin (la fameuse presbytie). Dans ce contexte, le verre progressif s’avère être l’une des solutions permettant de compenser ce manque et de faciliter la vision.



Droit De Regard s’annonce comme étant « le seul opticien en France à proposer cette correction de la vue sans reste à charge, dans le cadre du 100% santé 100% remboursé et cela quel que soit la mutuelle ». De fait, plus de la moitié (54%) de ses clients sont aujourd’hui équipés de verres progressifs.



« Notre ambition est de permettre à chaque Français, quelle que soit sa situation, d’accéder à des lunettes dont la qualité de fabrication, le design des montures, la technologie et les traitements des

verres étaient jusqu’ici réservés à une minorité » indique Diego Magdelénat, co-fondateur de Droit de Regard (dont le nom est par ailleurs excellement trouvé).



Plus concrètement, les verres Droit de Regard bénéficient de tous les traitements qui font un grand verre ophtalmique. Ils sont amincis, traités anti-reflets, anti-rayures, anti-traces (hydrophobe et oléophobe),anti-poussière, anti-uv et anti-lumière bleue.



Les verres progressifs bénéficient quant à eux d’une géométrie de dernière génération. Ces verres personnalisés sont fabriqués sur-mesure avec une technologie « point par point » qui leur assure un champ de vision très élargi et un confort « sur-mesure ».



En complément de cette qualité et technicité, le client peut choisir parmi un large choix de montures, près de 400 modèles, tendances et avec des matériaux nobles comme le titane extrêmement léger et de plus, anallergique !



Cette enseigne propose l’intégralité de son offre lunettes en 100% remboursées, dans le cadre de la loi 100% santé. Depuis 2020, elle entend lutter contre toutes les formes de renoncement aux soins visuels.



L’enseigne qui compte à ce jour trois boutiques (Paris, Toulon et Le Havre) et tend à se développer grâce à un site internet marchand actuellement en phase de recette informatique.



Au-delà de ses magasins physiques, les opticiens Droit de Regard se déplacent avec plus de 200 lunettes dans des structures trop éloignées des soins visuels, notamment les maisons de retraite, pour garantir un accès aux soins, pour tous.



Droit de Regard prévoit de déployer 50 implantations en France dans les 5 prochaines années, afin de participer à la réussite de la loi 100% Santé et de changer la vue de plus de 300.000 personnes par an.

