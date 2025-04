Drame en Birmanie : Deux jeunes seniors varois victimes du tremblement de terre Deux jeunes retraités varois figurent parmi les victimes françaises du violent séisme survenu en Birmanie, suscitant une vive émotion dans la région de Toulon. Retour sur ce drame humain, ses conséquences et les précautions essentielles à adopter pour les voyageurs seniors. PAR SENIORACTU.COM | Publié le 01/04/2025

Un couple varois parmi les victimes du séisme en Birmanie



La communauté varoise est en deuil après le décès tragique de Carol et Bertrand Louveau, âgés de 53 et 55 ans, lors du puissant tremblement de terre survenu le 28 mars 2025 en Birmanie. Résidents du Beausset, près de Toulon, ils étaient en voyage touristique à Mandalay au moment du drame.





Retour sur le tremblement de terre dévastateur en Birmanie



Le séisme, d'une magnitude de 7,7 sur l'échelle de Richter, a causé la mort d'au moins 2 056 personnes et blessé plus de 3 900 autres, selon les autorités birmanes. Environ 270 personnes sont toujours portées disparues. La région de Mandalay et ses alentours ont été particulièrement touchés.



Quelques chiffres clés actualisés :

Magnitude : 7,7

Victimes confirmées : au moins 2 056 morts, plus de 3 900 blessés

Disparus : environ 270 personnes

Région la plus affectée : Mandalay et environs



Un impact fort au sein de la communauté varoise



À Toulon, l'émotion est vive. Les victimes étaient particulièrement connues pour leur engagement associatif dans le domaine de la solidarité intergénérationnelle et la promotion du bien-être des seniors actifs.

Leurs proches, actuellement accompagnés par les services consulaires français, soulignent l'importance de souscrire à des assurances et de vérifier les mesures de sécurité lors de voyages dans des zones potentiellement à risques naturels.





Conseils pratiques pour les seniors voyageurs :

Vérifiez les recommandations du ministère des Affaires étrangères avant votre départ.

Assurez-vous de disposer d'une assurance voyage couvrant spécifiquement les catastrophes naturelles.

Informez toujours vos proches de votre itinéraire précis et des coordonnées pour vous joindre rapidement.



Solidarité internationale et assistance aux victimes françaises



La France, par l'intermédiaire de son ambassade à Rangoun, est activement mobilisée pour soutenir les ressortissants français touchés par cette tragédie. Une cellule de crise a été mise en place afin d'accompagner les familles des victimes et coordonner le rapatriement des corps dans les meilleures conditions possibles, comme rapporté par le ministère des Affaires étrangères. La communauté varoise est en deuil après le décès tragique de Carol et Bertrand Louveau, âgés de 53 et 55 ans, lors du puissant tremblement de terre survenu le 28 mars 2025 en Birmanie. Résidents du Beausset, près de Toulon, ils étaient en voyage touristique à Mandalay au moment du drame.Le séisme, d'une magnitude de 7,7 sur l'échelle de Richter, a causé la mort d'au moins 2 056 personnes et blessé plus de 3 900 autres, selon les autorités birmanes. Environ 270 personnes sont toujours portées disparues. La région de Mandalay et ses alentours ont été particulièrement touchés.Quelques chiffres clés actualisés :À Toulon, l'émotion est vive. Les victimes étaient particulièrement connues pour leur engagement associatif dans le domaine de la solidarité intergénérationnelle et la promotion du bien-être des seniors actifs.Leurs proches, actuellement accompagnés par les services consulaires français, soulignent l'importance de souscrire à des assurances et de vérifier les mesures de sécurité lors de voyages dans des zones potentiellement à risques naturels.La France, par l'intermédiaire de son ambassade à Rangoun, est activement mobilisée pour soutenir les ressortissants français touchés par cette tragédie. Une cellule de crise a été mise en place afin d'accompagner les familles des victimes et coordonner le rapatriement des corps dans les meilleures conditions possibles, comme rapporté par le ministère des Affaires étrangères.







La rédaction vous conseille < > Vosges : un couple de septuagénaires sauvagement tué à coups de pierre, ce que l'on sait sur ce drame Jusqu'où les Français sont-ils prêts à aller pour leurs animaux de compagnie ?