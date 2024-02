Douleur référée ou projetée : quand je n'ai rien là où j'ai mal... Infarctus du myocarde et douleurs dans la mâchoire et le bras… Parfois, l’origine du mal ne se trouve pas où siège la douleur. Si cet exemple est heureusement bien diagnostiqué, très souvent des patients consultent leur médecin pour des douleurs abdominales ou thoraciques et l'examen médical ne met pas en évidence la responsabilité de l’organe supposé malade. Cette douleur peut être d’origine rachidienne. On parle de douleur référée, et votre chiropracteur peut vous aider.







Douleur référée, qu’est-ce que c’est ?



On parle de douleur référée lorsque la douleur est ressentie à distance de la zone affectée.



Cela donne lieu à de possibles erreurs diagnostiques, par exemple, une douleur déclenchée par un infarctus du myocarde, peut être perçue au niveau du bras, car les informations issues du cœur et du bras convergent par les mêmes voies dans la moelle épinière.



La douleur référée s’explique donc par la convergence de deux entrées nerveuses au même niveau de la moelle épinière. Par ailleurs, les douleurs référées se caractérisent souvent par des muscles douloureux et une hypersensibilité de la peau aux alentours de la douleur.





Mais alors, d’où vient la douleur ?



Les dysfonctions vertébrales comptent parmi les origines connues de nombreuses douleurs référées.



A chaque niveau vertébral - cervical, dorsal et lombaire - correspondent des douleurs référées identifiées.



Les dysfonctions des vertèbres cervicales sont ainsi régulièrement associées à des douleurs entre les omoplates, au niveau des épaules ou encore à des maux de têtes.



Comme les vertèbres dorsales, elles peuvent aussi être à l'origine de douleurs dans la poitrine. Après un interrogatoire adapté et un bilan médical si nécessaire, on peut rechercher au niveau de ces vertèbres une sensation de douleur/ brûlure.



Enfin, des douleurs dites pseudo-viscérales, ressenties au niveau abdominal, urologique ou gynécologique, peuvent être associées aux vertèbres lombaires.



Une étude de 2023 a abordé les schémas et les caractéristiques de la douleur référée provenant de structures somatiques (système nerveux qui permet de ressentir la douleur). Les chercheurs en ont conclu qu’il était encore difficile d’identifier rapidement une douleur référée issue d’une pathologie complexe.



Ces douleurs rachidiennes peuvent donc être à l'origine de nombreuses et parfois lourdes investigations diagnostiques et peuvent conduire à une prise en charge médicale inadaptée.





Chiropraxie et douleurs référées



Après avoir procédé à des examens permettant d’écarter toute pathologie de l’organe au niveau duquel est ressentie la douleur, le chiropracteur est en capacité d’identifier les dysfonctions vertébrales susceptibles d’être à l’origine des douleurs référées et de proposer une prise une charge chiropratique adaptée.



Article publié le 29/02/2024



