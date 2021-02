Article publié le 08/02/2021 à 12:25 | Lu 135 fois Doro 8050 : le nouveau smarphone senior non stigmatisant





Certes, les appareils -quelqu’ils soient- pour les seniors et/ou les personnes âgées sont bien pratiques, mais s’ils s’avèrent par trop stigmatisants, les clients ne les achètent pas. Bien conscient de cette problématique, Doro, l’un des leaders français de la technologie mobile pour seniors propose son nouveau smartphone Doro 8050.

« Avec le Doro 8050, finis les téléphones stigmatisants par leur apparence, place à l’élégance et à la simplicité » annoncent en préambule les concepteurs de ce nouveau téléphone.



Naturellement, il offre tout ce que l’on peut attendre d’un smartphone de dernière génération fonctionnant sous Android avec toutes les applis imaginables, mais aussi la 4G, Internet, E-mails, GPS, SMS, MMS, Appareil photo de 13 megapixels…



Mais en plus de tout cela, cet appareil a été conçu pour répondre aux besoins spécifiques des seniors, mais sans que cela se voit : avec un son clair et puissant (HD Voice), une grande lisibilité de l’écran, une interface intuitive, une découverte accompagnée et toujours, la touche d’assistance avec géolocalisation qui prévient vos proches.



Par ailleurs, l’interface Eva -brevetée- guide l’utilisateur dès la première prise en main et l’assiste pas à pas ! Elle personnalise votre Doro 8050 en fonction de vos besoins et de vos envies. Vous pouvez par exemple, dicter un SMS qui sera automatiquement retranscrit en texte et envoyé au destinataire que vous aurez sélectionné oralement.



Mais le Doro 8050 va plus loin, toujours de manière discrète : vos proches s’inquiètent si vous ne répondez ni aux appels ni aux SMS ? Une application spéciale permet de voir à distance si la

batterie est déchargée ou si le téléphone est en mode silencieux.



Il est parfois difficile de trouver la solution lorsqu’on est seul face à son smartphone -surtout en prenant de l’âge et quand on n’est pas forcément technophile dans l’âme... C’est pourquoi, Doro

a pré-installé l’application TeamViewer qui permet aux proches de prendre le contrôle à distance du smartphone depuis un ordinateur ou un smartphone.



Bien pratique puisqu’ils peuvent télécharger et installer en direct les applications comme WhatsApp, Facebook… ou paramétrer un des réglages de téléphone bien évidemment compatible avec les aides auditives. A partir de 199 euros.



Dimensions : 152,9 x 70,8 x 9,15 mm

Autonomie en veille : 13 jours

Autonomie en conversation : 13 heures

Poids : 165 g









