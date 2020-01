Article publié le 23/01/2020 à 07:53 | Lu 85 fois Donner la parole aux ainés français avec Villes Amies des Ainés Voici une excellente initiative. En effet, on donne de plus en plus la parole aux minorités quelqu’elles soient, mais on oublie souvent et encore trop régulièrement les seniors et les personnes âgées… Alors que cette population représente une part de plus en plus importante de la société. Dans cet esprit, le Réseau Francophone des Villes Amies des Aînés a décidé de lancer une grande tournée de consultation des retraités et des personnes âgées.

Les retraités et plus globalement les personnes âgées ont beau représenté une part grandissante de la population, ils restent encore trop souvent les grands oubliés dans des consultations publiques… Comme si l’avis des « vieux » ne comptait plus !



Il convient donc de mettre en avant cette action du Réseau Francophone des Villes Amies des Ainés (RFVAA) qui a décidé de donner la parole aux seniors. Pour l’occasion, « ce tour de France inédit devra permettre aux aînés français, dans toute leur hétérogénéité et leur diversité, de faire entendre leur voix en réfléchissant collectivement à ce que devrait être la "ville amie des aînés" idéale ».



Pendant plusieurs semaines, le RFVAA va sillonner l’Hexagone (10 villes de tailles différentes toutes « amies des ainés ») afin de mieux comprendre -grâce à des ateliers participatifs- les besoins des retraités et des personnes âgées…



Suite à cette grande concertation (qui devrait comprendre plusieurs centaines de participants), le Réseau Francophone des Villes Amies des Aînés intégrera les recommandations dominantes au cahier des charges du label "Villes Amies des Aînés" qui verra le jour fin 2020. Affaire à suivre.



Rappelons que depuis 2012, le Réseau Francophone des Villes Amies des Aînés, affilié au programme de l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS), s’est fixé comme défi d’adapter nos villes aux enjeux du vieillissement démographique.



LES DATES À RETENIR :

Nantes (44) le 03/12/2019

Meaulne (03) le 21/01/2020

Grenoble (38) le 23/01/2020

Caudry (59) le 27/01/2020

Ecully (69) le 28/01/2020

Nice (06) le 29/01/2020

Royan (17) le 30/01/2020

Belfort (90) le 11/02/2020

Montpellier (34) le 13/02/2020

Pantin (93) le 14/02/2020











