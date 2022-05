Article publié le 20/05/2022 à 01:00 | Lu 43 fois Domitys repart sur les routes du Tour de France





Pour la 5ème année consécutive, Domitys, spécialiste des résidences services seniors, sera présent sur le Tour de France en tant que Fournisseur Officiel. Au mois de juillet, la Grande Boucle sera donc au cœur de toutes les animations de ses structures et en particulier celles des Hauts-de-France qui ont déjà commencé les festivités. De nombreux seniors résidents pédaleront sur le tracé 2022 à l’occasion des « 10 bornes Domitys » à Dunkerque, Calais et Lille.

Pour mettre à l’honneur les premières étapes françaises de cette 109ème édition -qui part du Danemark rappelons-le-, des groupes de résidents des Hauts-de-France (Dunkerque, Calais, Hazebrouck, Lesquin, Wasquehal, Cambrai et Marcq-en-Baroeul) se sont lancés le défi, pendant 3 jours, de pédaler sur une dizaine de kilomètres du parcours du Tour de France 2022.



Rdv pris pour le 30 mai à 14h30 à la résidence Domitys La Cantate de Dunkerque pour le premier départ, le 31 mai à 11h15 au Cap Blanc Nez proche de Calais pour parcourir une dizaine de kilomètres le long de la mer avant une arrivée en fanfare au lycée Pierre de Coubertin et le 1er juin à 11h15 au Kyriad Lille Est à Hem pour encourager le troisième groupe dans ce défi de taille.



Nul doute que tous les coureurs seront très motivés pour mouiller le maillot d’autant plus que si les pelotons réussissent à franchir la ligne d’arrivée, Domitys versera 12.000 € à l’Association Mécénat Chirurgie Cardiaque pour sauver un enfant atteint de malformations cardiaques.



Equipés de vélos électriques, les participants pourront partager cette expérience avec leurs proches et l’ensemble des équipes Domitys mais surtout, avec Bernard Thévenet, double vainqueur du Tour de France et parrain de l’opération.



Cette année encore, à l’occasion du passage du Tour de France, des résidences situées à proximité des villes-étapes accueilleront l’exposition (gratuite) intergénérationnelle « La Magie du Cyclisme ». Une rétrospective inédite dédiée au cyclisme et à la Grande Boucle.



Issue de la collection personnelle de Pierre-Maurice Courtade, président de l’entreprise Live for Event et directeur du Tour de La Provence et du Tour de Savoie Mont-Blanc, cette exposition, ouverte à tous, reviendra sur un siècle de petites et grandes histoires qui ont forgé la légende du Tour, à travers de très nombreuses pièces de collection uniques (maillots, vélos, photos, affiches…).



Petits et grands pourront voir ou revoir des objets iconiques du plus grand événement cycliste mondial : comme le maillot dédicacé du meilleur grimpeur Richard Virenque en 2004, celui de Peter Sagan leader du classement par points en 2013 ou encore le maillot du leader du classement général de Tony Gallopin en 2014 ou la veste d’entraînement de l’équipe Deceuninck portée par Julian Alaphilippe en 2019.



De Copenhague à Paris et à travers de nombreux villages français, étapes après étapes, la caravane Domitys et ses quatre véhicules à l’effigie de ses résidents, répandra sa bonne humeur dans une ambiance festive et conviviale tout au long des 3.328 kilomètres du tracé 2022.



Les personnages désormais star du cortège Henri, Domi, Simone et son fidèle compagnon Toutou, sillonneront une nouvelle fois les routes de France pour aller à la rencontre du public mais aussi des résidents, partenaires et collaborateurs du groupe.









