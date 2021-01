Domitys ouvre une résidence services seniors à Rueil-Malmaison

Sous la direction de Sylvie Charot, cette nouvelle résidence services seniors offre 114 appartements (du studio au 3 pièces).



Rappelons que Domitys s’adresse aux seniors autonomes souhaitant continuer à vivre en toute indépendance sans être isolés pour autant. Entourés.



A Rueil-Malmaison, vivre agréable et proche de Paris, les résidents ont accès à de nombreux lieux de convivialité dont une piscine, une salle de sport ou encore un espace bien-être/esthétique. Ils sont également entourés d’une équipe disponible de jour comme de nuit, 7j/7 composée d’une

vingtaine de personnes.



Au quotidien, de nombreuses activités leurs sont proposées (c’est l’une des clés de ces structures). Les résidents peuvent par exemple, participer à des cours de sport adaptés à leurs conditions physiques, prendre soin d’eux ou tout simplement passer un bon moment en toute convivialité.



En plus de nombreuses activités physiques et culturelles, le groupe mise sur l’art pour offrir à ses résidents un voyage imaginaire au sein même de ses établissements.



Le restaurant, ouvert à tous les résidents, à leurs familles et amis, mais également aux personnes extérieures, propose chaque jour des menus variés avec des produits frais et de saison, élaborés et préparés par un chef. A noter que les animaux de compagnie des résidents sont également les

bienvenus au sein de la résidence.



A ce jour, le groupe compte 120 résidences ouvertes dont 12 résidences en Ile-de-France et accueille 12.000 seniors. Chaque année, le groupe ouvre entre 15 et 20 résidences sur tout le territoire.



Informations pratiques :

Résidence Domitys Apidea

1 Rue Masséna,

92500 Rueil-Malmaison