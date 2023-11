Domaine de Metifiot, coffret de Noël : la Provence sous le sapin Un joli vin, cela se boit mais cela peut également faire l’objet d’un cadeau. C’est ce qu’ont pensé Laurence et Benoit Bateman en concevant ce coffret de Noël qui est un condensé du terroir provençal.











Depuis 1866, cette maison familiale produit le meilleur de cette spécialité provençale que l’on retrouve dans la tradition régionale des 13 desserts. Mais la base de ce coffret de Noël est bien constituée par des vins du Domaine de Metifiot, l’un et l’autre en AOP Baux de Provence.



Afin d’apporter une touche luxueuse et festive, ce sont des flacons de forme au col cannelé qui ont été retenus. Le Metifiot blanc 2021 avec une jolie robe de cédrat clair révélée et sa bouche d’agrumes est en accord avec la clémentine.



Pour accompagner les figues, c’est un rouge des Baux de Provence 2020 qui a été choisi. Une robe d’un rouge dense, il dégage en bouche des notes de mûres et de cassis. Un vin de soleil qui s’accordera à une belle pièce de viande grillée ou un plat de chasse.



Ces deux vins bénéficient des labels HVE (haute valeur environnementale) et AB (agriculture biologique). Ce coffret de Noël du Domaine de Métifiot est disponible au prix de 60 euros au caveau du domaine et sur commande au



Joël Chassaing-Cuvillier Les vins du Domaine Metifiot sont bien sûr à l’honneur avec un blanc et un rouge qui sont associés avec une autre grande spécialité provençale : les fruits confits. Pour cela, Laurence et Benoit ont choisi une maison historique de Saint Rémy de Provence : la confiserie Lilamand.Depuis 1866, cette maison familiale produit le meilleur de cette spécialité provençale que l’on retrouve dans la tradition régionale des 13 desserts. Mais la base de ce coffret de Noël est bien constituée par des vins du Domaine de Metifiot, l’un et l’autre en AOP Baux de Provence.Afin d’apporter une touche luxueuse et festive, ce sont des flacons de forme au col cannelé qui ont été retenus. Le Metifiot blanc 2021 avec une jolie robe de cédrat clair révélée et sa bouche d’agrumes est en accord avec la clémentine.Pour accompagner les figues, c’est un rouge des Baux de Provence 2020 qui a été choisi. Une robe d’un rouge dense, il dégage en bouche des notes de mûres et de cassis. Un vin de soleil qui s’accordera à une belle pièce de viande grillée ou un plat de chasse.Ces deux vins bénéficient des labels HVE (haute valeur environnementale) et AB (agriculture biologique). Ce coffret de Noël du Domaine de Métifiot est disponible au prix de 60 euros au caveau du domaine et sur commande au www.domainedemetifiot.fr Joël Chassaing-Cuvillier

Article publié le 03/11/2023 à 01:00 | Lu 185 fois



Dans la même rubrique < > L'Alsace par ses vins : les blancs, mais aussi, les rouges Tannât : les vins de la famille Laplace