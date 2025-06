Diabète dans les yeux : tout ce que vous devez savoir Le diabète peut provoquer des séquelles visuelles définitives et irréversibles. Un suivi ophtalmologique régulier est essentiel pour prévenir les complications oculaires et préserver la vision à long terme. Le point avec le Docteur Marie Hamy, Ophtalmologue à Lille Tourcoing. PAR SENIORACTU.COM | Publié le Mercredi 4 Juin 2025







L’œil : un organe particulièrement vulnérable face au diabète



Parmi les organes les plus touchés par le diabète, l’œil arrive en première position, avant le rein et le cœur.



L’atteinte des yeux par le diabète est souvent un signe d’alerte ou un signal d’alarme pour d’autres complications graves telles que l’AVC, l’infarctus, l’insuffisance rénale nécessitant une dialyse.



Le diabète endommage les vaisseaux des yeux situés au fond de l’œil au niveau de la rétine. Le sucre en excès dans le sang abîme les vaisseaux dans lesquels le sang circule.





Quelles sont les complications oculaires liées au diabète ?



En tant que médecins, nous recherchons deux types d'atteinte des yeux par le diabète :

La rétinopathie diabétique : liée à l’ischémie située en périphérie de la rétine.

La maculopathie diabétique : liée à l’œdème situé au centre de la macula.



Quels sont les symptômes du diabète dans les yeux ?



En cas d'atteinte des yeux par le diabète, le patient ne ressent aucun symptôme au stade débutant. Le diabète est malheureusement souvent diagnostiqué tardivement car il évolue longtemps sans symptôme apparent.



Les signes d’alerte apparaissent à un stade plus avancé :

Baisse progressive de la vision

Apparition d’une tâche sombre au centre de la vision

Déformation des lignes droites en vagues ondulées et déformées



Quels sont les facteurs de risque d’atteinte des yeux par le diabète ?



Plusieurs facteurs augmentent le risque d’atteinte oculaire chez les patients diabétiques :

Durée du diabète

Déséquilibre du diabète

Hypertension artérielle

Excès de cholestérol

Surpoids

Tabac



Quels sont les tests en cas de diabète dans les yeux ?



Nous utilisons deux examens en cas de diabète dans les yeux :

Le fond d’œil : pour la rétinopathie diabétique.

Le scanner de rétine appelé OCT : pour la maculopathie diabétique (tomographie par cohérence optique).



Quels sont les traitements contre le diabète dans les yeux ?



Nous disposons de deux traitements contre le diabète dans les yeux :

Le laser rétinien : contre la rétinopathie diabétique.

Les injections intravitréennes appelées IVTs : contre la maculopathie diabétique.



Quelles sont les recommandations concernant le dépistage du diabète dans les yeux ?



Aucun symptôme ne permet de savoir seul -par soi-même- si l’on a du diabète dans les yeux ou non.



Seul le fond d’œil chez l’ophtalmologue le permet. Un fond d’œil annuel est recommandé tous les 1 à 2 ans pour tous les patients diabétiques même en l’absence de symptôme.



Le fond d’œil consiste à examiner la rétine à travers la pupille à l’aide d’une lentille après dilatation par collyres.



