Deux seniors engagés dans la Marathon des Sables

Des nos jours, de nombreux seniors sont des sportifs aguerris. Malgré les années, ils continuent à pédaler, nager ou courir.



C’est le cas d’Anne Bonzoumet, 70 ans, qui va participer à son 9ème Marathon des Sables (doyenne de cette 35ème édition), mais c’est aussi le cas de Christian Ginter, 67 ans, qui va participer pour la 33ème fois (le record de participation) à cette course mythique dans le désert. Petits portraits de ces deux sportifs inspirants.



Anne Bonzoumet, 70 ans

La doyenne de cette édition, consultante, entretient son propre potager. Le plus étonnant est qu’elle est devenue coureuse à pied sur le tard. « Je ne me plais que dans l’action. J’ai gouté à la course à pied un peu par hasard. Mon niveau est moyen et, avec les années, il faiblit. Mais mon seul objectif est d’arriver et surtout, d’arriver en forme pour continuer sans être blessée et pouvoir courir encore et encore ».



Christian Ginter, 67 ans

Christian participera donc cette année pour la 33e fois au Marathon des Sables ! C’est le record du bivouac. À 67 ans, il a accumulé une expérience incomparable dans tous les domaines sur cette épreuve : préparation, nourriture, récupération... Ses compagnons de tente seront chanceux !



Pour rappel, ce marathon est une course à pied, ouverte aux marcheurs, en 6 étapes, en autosuffisance alimentaire et en allure libre sur une distance de 250 kilomètres environ, avec obligation pour le concurrent de porter son équipement (nourriture et matériel obligatoires).