Deux amis hétéros seniors se marient pour ne pas payer les droits de succession

Voici une illustration pour le moins étonnante du mariage pour tous… En effet, deux amis Irlandais hétérosexuels, Matt Murphy 83 ans et Michael O'Sullivan 58 ans, ont décidé de se marier afin de ne pas avoir à payer de droits de succession !

Voici un schéma auxquels les législateurs irlandais qui ont fait voter la loi pour le mariage pour tous n’avaient certainement pas envisager ! En effet, deux hommes, amis de longue date et hétérosexuels, ont décidé de se marier afin de profiter des avantages d’être « mari et mari » en matière de droits de succession.



Matt Murphy est âgé de 83 ans et Michael O’Sullivan de 58 ans, père de trois enfants. Cela fait trente ans que ces deux-là se connaissent. Ils ne sont pas amoureux l’un de l’autre, non, ce sont simplement des amis, des vrais. Matt n’a jamais été marié et Michael est divorcé.



Quand Matt est tombé malade (arthrose), Michael alors sans toit s’est installé chez lui afin de l’aider au quotidien, ce qui a bien arrangé l'octogénaire qui n'avait pas les moyens de payer une aide à domicile.



Matt commençant à envisager sa fin prochaine a décidé d’offrir sa maison à Matt. D’en faire son héritier. Sauf qu’après s’être renseignés, les deux hommes se sont rendus compte que les droits de succession étaient énormes pour un tel héritage sans lien de parenté et qu’ils n’avaient clairement pas les moyens de les payer.



Puisque le mariage homosexuel est autorisé en Irlande, les deux amis ont donc eu l’idée de se marier pour échapper à ces droits de succession ! Le « couple » en a profité pour rendre hommage et dire merci à la communauté LGBT sans qui ils n’auraient jamais pu s’unir devant le maire…