Désaccord sur le Grand Âge au sein du gouvernement ? Par la Fnadepa Le 29 mai, interrogée par le député Jérôme Guedj sur l’avis du Conseil d’État sur la constitutionnalité d’une loi de programmation relative au grand âge, la ministre du Travail, des Solidarités et de la Santé a indiqué aux députés que le Conseil d’État n’avait finalement pas été saisi…

Cette saisine aurait dû être réalisée par le secrétariat général du Gouvernement. Ce qui n’a pas été fait, la ministre ne donnant pas plus d’explications.



La Fnadepa* est choquée par cette annonce. Car elle contredit d’abord les engagements de la Ministre plusieurs fois réitérés devant les députés et dans la presse, d’interroger le Conseil d’État sur la loi de programmation, en préalable à l’élaboration de cette dernière.



Alors même que les déficits des établissements et services pour personnes âgées s’aggravent, que les tensions en ressources humaines sont quasi structurelles, que notre pays vieillit et doit se préparer à accompagner un nombre croissant de personnes âgées, la Fnadepa regrette cet écran de fumée et appelle le Gouvernement à respecter ses engagements.



Elle rappelle que le principe d’une loi de programmation pluriannuelle pour le grand âge, dont notre secteur a tant besoin, a été inscrit dans la loi Bien vieillir du 8 avril.



L’écarter sans explication serait occulter les principes de notre démocratie… sans parler du mépris alors témoigné envers les personnes âgées et les professionnels qui les accompagnent au

quotidien.



*Fédération nationale des associations de directeurs d’établissements et services pour personnes âgées. Elle est la tête de pont d’un réseau de 1.400 professionnels de terrain, rassemblés en associations départementales et régionales.

Publié le 03/06/2024 à 01:00 | Lu 135 fois







Dans la même rubrique < > Serge Guérin : rajeunir le regard sur l'intergénération Vers une aide à mourir sans aide à bien-vieillir : les poids des maux, le choc des symboles par la Fnadepa