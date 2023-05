Des vins rouges pour les déjeuners de campagne Les beaux jours, comme chaque année, sont prétexte aux déjeuners de famille sous les frondaisons. Des vins simples, plaisants et faciles à boire s’imposent alors pour ces tablées conviviales en famille ou entre copains.







Dans cet esprit de partage, voici trois vins rouges aux prix mesurés et disponibles en grande distribution.



Deux sont des vins de Loire, un Chinon et un Saumur-Champigny tandis que le troisième est un Côte de Duras.



Les trois affichent des vertus écologiques avec soit le label AB (agriculture biologique) pour l’un ou le label HVE (haute valeur environnementale) pour les deux autres.



Des flacons aux formes nouvelles, des étiquettes humoristiques et des noms inattendus rafraîchissent l’image de ces « vins de copains ».



De la région de la Loire, voici le Tête de Linotte, un AOP Saumur-Champigny 2020 en cépage de cabernet franc à 100%.



Cultivé en agriculture biologique, il révèle une jolie robe d’un rouge dense et sombre et offre un nez intense de petits fruits noirs. En bouche, la rondeur et les tanins souples laissent venir des notes de cerises noires et de cassis.



Un vin gourmand qui accompagnera idéalement des grillades, un plat de charcuterie et des fromages de chèvres. 6,90 € chez Leclerc.



Restons dans le domaine des vins de Loire avec un Chinon AOC millésime 2020. Baptisé Jardin de Goganes, il affiche les labels HVE et « Vignerons Engagés » 100% cabernet franc, il dévoile une jolie robe rubis avec une belle intensité.



Le nez de petits fruits rouges est un préliminaire à une bouche vive et rafraîchissante. Légèrement tannique mais souple et soyeux, il sera parfait sur un plateau de fromages ou avec de belles grillades. 5,50 € chez Leclerc et Intermarché.



Plus méridional, La Cuvée les Cailloux est un AOC Côtes de Duras 2020 présenté dans un élégant flacon habillé d’une étiquette raffinée.



Issu d’un assemblage de merlot à 100% ce vin possède un joli caractère et sa minéralité justifie totalement son nom. Une cuvée puissante comme le laisse deviner une robe sombre, presque noire.



Le nez de cassis et de mûres laisse apparaître des notes épicées. En bouche, c’est une texture soyeuse que l’on appréhende. Une mâche charnue qui se prolonge dans la minéralité. Un vin idéal pour une belle pièce de viande grillée.





Joël Chassaing-Cuvillier

Article publié le 05/05/2023 à 01:00 | Lu 222 fois



