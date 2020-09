Des chefs préparent des repas pour les ainés pour la Journée internationale des personnes âgées

Pour cette opération gastro, sept chefs s’engagent avec générosité ! Parmi eux, Grégory et Alexandre Cohen, Damien Boudier, Jean-Adrien Buniazet, Thibaut Spiwack, Nicolas Beaumann et Julien Boscus.



Pour l’occasion, ces derniers réaliseront des menus sains et savoureux, pour des aînés isolés. Plus concrètement, chaque chef réalisera dix repas de leur création. Tous ont carte blanche pour allier plaisir et santé !



De son côté, le Docteur Hafid Halhol, médecin nutritionniste, a veillé à ce que les besoins

nutritionnels soient respectés. Accompagnés de leurs coordinateurs, ces personnes âgées, se rendront devant les restaurants des chefs respectifs pour récupérer des boxes de repas complets.



« Étoilés & Solidaires est une association que j'ai fondée avec cœur et conviction ! C'est une

mobilisation à la fois solidaire et gastronomique qui est devenue une aventure collective, ayant

pour but de faire évoluer positivement et joyeusement la cause de nos aînés isolés » indique Marie Guillois, fondatrice d’Étoilés & Solidaires.



Rappelons que d’une manière générale, cette association réalise des événements gastronomiques et solidaires co-animés par des grands chefs contribuant à lutter contre l'isolement social d'aînés isolés issus d'associations qui œuvrent pour une qualité de lien social.



De plus, Étoilés et Solidaires mène des actions de communication ayant pour vocation de contribuer à

changer le regard de la société sur le vieillissement comme un spot TV diffusé sur France TV, M6

et Paris Première ou encore, une série en cours de réalisation.