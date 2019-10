Article publié le 09/10/2019 à 05:12 | Lu 153 fois Des amandes pour réduire les rides des femmes ménopausées Une nouvelle étude menée par des chercheurs de l'Université de Californie à Davis utilisant l'imagerie à haute résolution semble montrer une diminution de la largeur et de la sévérité des rides chez des femmes ménopausées ayant consommé des amandes quotidiennement.

Selon cette nouvelle étude*, la consommation quotidienne d'amandes en remplacement d'autres en-cas sans fruits à coque améliorerait les mesures de la largeur et de la sévérité des rides chez les femmes ménopausées.



Dans cet essai contrôlé randomisé de 16 semaines, 28 femmes ménopausées (c’est relativement peu) et en bonne santé, avec un type de peau de 1 ou 2 selon la classification de Fitzpatrick (caractérisés par une tendance accrue aux coups de soleil), ont été réparties au hasard dans deux groupes.



Dans un groupe, les femmes ont consommé un en-cas constitué d'amandes et représentant 20% de leur apport calorique quotidien total, soit en moyenne 340 calories par jour (environ 2 portions de 28 grammes). Le second groupe a consommé un en-cas sans fruits à coque représentant aussi 20 de leur apport calorique mais avec des barres de céréales, des barres de granola ou des bretzels.



En dehors de ces en-cas, les participantes ont maintenu leur régime alimentaire habituel et n'ont pas mangé d'autres fruits à coque ni de produits contenant des fruits à coque.



Les évaluations cutanées ont eu lieu au début de l'étude, puis à 4 semaines, 8 semaines, 12 semaines et

16 semaines. Les rides du visage ont été évaluées lors de chaque visite par imagerie à haute résolution et en utilisant une modélisation et des mesures faciales en 3-D validées.



« Ces appareils photo à haute résolution permettent de reconstruire toutes les rides en 3-D, ce qui permet de cartographier leurs caractéristiques principales en termes de largeur et de sévérité. Le score de sévérité correspond à un calcul de la profondeur et de la longueur d'une ride », explique Raja Sivamani, dermatologue et chercheur responsable de l'étude.



À la fin de cette étude, au bout de 16 semaines donc, l'analyse des photographies a montré des améliorations statistiquement significatives pour les participantes du groupe ayant consommé des amandes comparativement au groupe témoin : une réduction de 10% de la largeur des rides et une réduction de 9% de la sévérité des rides. Mais aucune modification significative de la fonction de barrière cutanée n'a été constatée entre les groupes.



« L'idée que l'alimentation améliore la santé de la peau, ou idée de la santé venant de l'intérieur, revêt un intérêt croissant pour toute personne à la recherche de solutions pour vieillir en bonne santé », souligne le Dr Sivamani.



« C'est aussi une idée qui gagne du terrain dans la recherche scientifique. Les amandes sont une source abondante de vitamine E antioxydante et elles apportent des acides gras et des polyphénols essentiels. Elles ont leur place dans une alimentation globale saine. En outre, comme le montre cette étude, les amandes pourraient tenir leurs promesses en tant qu'aliment à inclure à un régime alimentaire favorisant une bonne santé au cours du vieillissement, en particulier pour les femmes ménopausées. »



Cette étude se limite à une évaluation esthétique et aucune mesure de la production de collagène n'a été faite. L'étude a exclu les maladies et les sujets plus jeunes, de sorte que ces résultats concernent uniquement des femmes ménopausées en bonne santé. En outre, il s'agit d'une étude pilote incluant un nombre limité de participantes. Des études ultérieures devront élargir la base de recrutement.



*Cette étude a été financée par la Collective des Amandes de Californie (Almond Board of California) et c'est la première de ce type à examiner les effets des amandes sur la santé de la peau. Une étude de suivi, plus vaste et plus longue, est en cours.









