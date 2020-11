Article publié le 27/11/2020 à 01:00 | Lu 127 fois Départ à la retraite : anticiper la baisse des revenus pour éviter une situation de précarité





Il est primordial de prévoir et d'anticiper les changements profonds du niveau de vie au moment du départ à la retraite. Si vous ne préparez pas l'éventuelle baisse de vos revenus, cela pourrait vous entraîner dans une situation de précarité financière. Au moment du départ à la retraite, c'est un nouvel équilibre financier qui doit se mettre en place afin de mieux anticiper les conséquences.

Trouver un nouvel équilibre financier pour le départ à la retraite

À ce jour, on comptabilise environ 70% des Français qui déclarent s'inquiéter pour leur retraite. Leur principale préoccupation est la peur de manquer de ressources financières. Ce phénomène pourrait expliquer le fait que près de 55% des actifs épargnent pour prévoir leur départ à la retraite.



Il existe une multitude de Français qui ne prennent pas conscience qu'ils doivent anticiper les changements profonds de leur niveau de vie causés par le départ à la retraite. Ce statut entraîne la baisse des revenus et le fait de ne pas anticiper le changement de niveau de vie peut provoquer une situation de précarité financière.



C'est pour cette raison qu'il est primordial de prendre en considération cette baisse, pour mieux anticiper les conséquences du départ à la retraite. Il existe différents conseils qui permettent d'anticiper son départ à la retraite et le changement de son niveau de vie. De cette façon, vous pourrez trouver un nouvel équilibre financier, de façon à vivre sereinement en évitant au maximum le changement de votre niveau de vie.



Prévoir le changement de son niveau de vie avec le rachat de crédit pour senior

Au moment du départ à la retraite, le niveau de vie est inévitablement impacté et l'équilibre financier, ainsi que le niveau de vie, aussi. Si vous n'anticipez pas cette baisse soudaine, vous pourrez vous retrouver dans une situation de précarité pour couvrir vos frais. C'est pour toutes ces raisons que vous devez planifier et organiser votre départ à la retraite en adaptant vos charges à vos futurs revenus.



Pour adapter vos charges à vos revenus afin d'anticiper votre départ à la retraite, vous pourrez



Le fait d'effectuer une opération financière de rachat de crédit ou de regroupement de prêts permet de nombreux avantages pour gérer vos finances plus sereinement en anticipant pour l'avenir.



Les principaux avantages du rachat de crédit pour l'équilibre financier

Avec le rachat de crédit, vous pourrez rééquilibrer votre budget dans son ensemble en regroupant vos différents prêts un seul que ce soit un crédit à la consommation ou un prêt immobilier. De cette façon, vos mensualités seront allégées et vous pourrez couvrir vos charges. En effet, ces nouvelles charges seront davantage adaptées à vos revenus.



Cette opération financière vous permettra d'avoir une vision globale de vos charges et vous pourrez aussi renégocier un taux d’intérêt pour profiter d'une meilleure offre.



Par ailleurs, vous pouvez également penser à rembourser davantage lorsque vous êtes toujours un actif pour alléger vos remboursements une fois que vous serez à la retraite et que votre niveau de vie aura changé.



Vous l'avez compris, le regroupement de prêts est une véritable alternative avec un fort potentiel pour faire corréler vos charges et vos revenus.



Épargner pendant les dernières années de salariat pour assurer sa stabilité financière

Pour anticiper son départ à la retraite, l'idéal c'est de l'organiser le plus tôt possible afin d'être plus serein et de renforcer sa stabilité financière. Pour cela, il est conseillé de mettre de l'argent de côté le plus tôt possible afin de prévoir la baisse de votre niveau de vie.



Effectivement, plus vous épargnez tôt et plus vous pourrez bénéficier d'une épargne solide pour vous assurer un équilibre financier favorable.



Le fait d'investir dans l'immobilier locatif vous permet de vous garantir des rendements réguliers mais aussi de diversifier votre patrimoine et vos placements financiers. De plus, prévoyez un livret d’épargne afin d'avoir un accès direct à des liquidités en cas d'urgence.



Avez-vous contracté une assurance vie ?

Ce placement est particulièrement apprécié par les Français pour anticiper le départ à la retraite et la baisse des revenus. En effet, l'assurance vie peut devenir un véritable complément de revenu pour pallier une pension de retrait trop basse pour subvenir aux charges financières. Cette assurance, qui est le placement préféré des Français, permet une multitude d'avantages pour les épargnants qui souhaitent préparer leur retraite.



Le fait de



Au moment de contracter le contrat d'assurance vie, il est possible de choisir son bénéficiaire en cas de décès, avec la clause bénéficiaire.



