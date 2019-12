Article publié le 06/12/2019 à 04:25 | Lu 112 fois Denon présente sa première barre de son tout-en-un avec son 3D virtuel Denon annonce sa première barre de son tout en un avec DTS Virtual:X, la DHT-S216. Cette barre de son mince et puissante exploite des algorithmes 3D avancés développés par DTS pour simuler, de manière réaliste, une bande sonore multicanaux jouée sur un système home cinéma surround. La DHT-S216 se connecte facilement à n’importe quel téléviseur et lecteur multimédia via 4K UHD HDMI avec canal de retour audio ou entrées optique / auxiliaire pour une clarté sonore exceptionnelle.

Article publié en partenariat avec Stuff Magazine Avec une hauteur de seulement 6 cm, cette Denon DHT-S216 a été minutieusement calibrée par les experts du son Denon pour offrir une superbe qualité de lecture pour la musique et les films avec deux caissons de graves de 3 pouces, deux hauts parleurs médiums de taille réduite et deux tweeters de 1 pouce (2,54 cm) pour une expérience de qualité cinéma, avec un design minimaliste et élégant.



Dernière née de la gamme de barres de son Denon, la DHT-S216 est dotée du mode “Pure”, qui élimine le traitement surround et supprime toutes les caractéristiques associées aux modes vidéo, musique ou nuit pour un son plus précis et ouvert. Les utilisateurs pourront également y coupler leur smartphone ou tablette via Bluetooth pour écouter leur musique préférée en streaming en toute simplicité.



« La dernière barre de son Denon a été conçue pour offrir l’expérience d’écoute la plus réaliste qui soit, avec un niveau de détail, d’équilibre et de basses bien au-delà des autres barres son de cette catégorie » explique Michael Greco, responsable mondial du Brand Management chez Denon.





La Denon DHT-S216 peut être accrochée au mur en quelques minutes. Compatible avec tous les téléviseurs HD et 4K, il suffit d’utiliser le câble HDMI fourni pour envoyer le son provenant des Smart TV et autres sources connectées via le canal de retour audio HDMI (1 entrée / 1 sortie avec ARC) compatible 4K/60 Hz et HDCP 2.2.



Une fois connectée via HDMI ARC, la barre de son se contrôle de manière simple avec une télécommande TV. Si l’ARC HDMI n’est pas disponible, la DHT-S216 offre une entrée optique et peut être couplée sans fil via Bluetooth pour diffuser musique, podcasts et autres contenus audio.



Denon DHT-S216, 219 €, www.denon.fr



