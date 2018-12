Article publié le 21/12/2018 à 04:59 | Lu 318 fois Delta : une application qui améliore le dépistage du déclin cognitif L’application Delta pour les tests cognitifs numérisés basés sur l'Intelligence Artificielle et le diagnostic du déclin cognitif (par exemple, la démence) vient d’obtenir sa certification CE. De quoi s’agit-il exactement ? Explications.

La ligne d'action sur le bien-être numérique tire parti des technologies -nouvelles pour la plupart- pour aider les gens à rester en bonne santé (prévention et détection précoce) ou à faire face à une maladie chronique existante. Cela inclut le bien-être physique et mental.



Les solutions consistent généralement à permettre aux consommateurs d'être bien informés sur leur bien-être, de modifier leur comportement et d'utiliser une instrumentation discret digital pour surveiller et améliorer leur qualité de vie, économisant ainsi des coûts élevés de santé plus tard dans la vie.



Dans cet esprit, l’application ∆elta (Delta) offre des tests cognitifs basés sur l’Intelligence Artificiel (IA) et une aide au diagnostic précoce du déclin cognitif (Alzheimer par exemple). Le prototype a déjà été développé et est maintenant prêt pour la commercialisation avec l’obtention de sa certification CE.



Comme le souligne Jan Alexandersson, PDG de la startup à l’origine de cette application, « la certification CE est un obstacle obligatoire à franchir pour tout produit médical vendu dans l'espace économique européen. Un produit certifié CE indique que le produit répond aux exigences de certains actes juridiques (directives) de l’UE en matière de normes relatives à la santé, à la sécurité et à la protection de l’environnement ».



Comment cela fonctionne précisément ? Dans la pratique, cette appli enregistre les données vocales des patients pour ensuite, les analyser grâce à l'I.A. et la linguistique informatique. « Delta est une application iPad conçue et développée avec et pour des neuropsychologues (…) Non seulement Delta réduit le temps de dépistage de l'état cognitif au-delà de 50%, mais elle améliore également la qualité du diagnostic et le processus de décision » poursuit Jan Alexandersson.



Désormais, cette appli peut être commercialisée sur le marché français. Une bonne chose quand on connait l’importance du dépistage précoce de la maladie d’Alzheimer, ce afin de ralentir le processus de la pathologie sur le long terme.









