Article publié le 16/03/2018 à 09:53 | Lu 93 fois Delta : une appli qui permettra un dépistage précoce d'Alzheimer De plus en plus d’applications font évoluer la recherche médicale. En voici un nouvel exemple. En effet, l’appli Delta, qui devrait être commercialisée en France cette année, permet un dépistage précoce du déclin cognitif. Explications.

Le déclin cognitif est principalement causé par des maladies neurodégénératives telles que la maladie d'Alzheimer, mais aussi par des accidents vasculaires cérébraux. Tout cela peut entraîner une perte d'autonomie être bien évidemment associé à une diminution significative de la qualité de vie…



Dans un monde qui vieillit, on s’attend à une croissance sans précédent des cas de déclins cognitifs dans le monde. En ce qui concerne Alzheimer, pour le moment, il n’existe aucun traitement curatif ; en revanche, on sait que détectée précocement, on peut ralentir la progression de cette pathologie. D’où l’importance d’outils diagnostic efficaces.



Dans ce contexte, Delta est un outil qui a été développé pour l’exécution et la gestion des tests cognitifs basés sur la parole. Comme l’explique Jan Alexandersson, PDG de la startup ki elements UG, à l’origine de ce projet : « Delta est une application iPad conçue et développée avec et pour des neuropsychologues mais aussi destinée aux praticiens indépendants et aux professionnels impliqués dans des études où la cognition est affectée, tels que les essais médicaux ».



Et de poursuivre : « non seulement Delta réduit le temps de dépistage de l'état cognitif au-delà de 50%, mais elle améliore également la qualité du diagnostic et le processus de décision. Nous travaillons actuellement sur la certification CE de notre produit et nous cherchons à étendre notre base de clients potentiels à d'autres langues telles que le marché allemand d'ici la fin de 2018. Pour commencer, nous nous concentrons sur le marché français ».



Affaire à suivre…