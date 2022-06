Article publié le 17/06/2022 à 01:00 | Lu 59 fois Découvrez les oeuvres des musées de la ville de Paris avec Alexa





Découvrir des tableaux exposés dans les musées parisiens et des trésors cachés dans leurs coulisses, sans se déplacer, c’est désormais possible avec Alexa.





Plus besoin de vous déplacer pour voir les œuvres des musées de la capitale. Alexa vous fait la visite chez vous. Dès à présent et pour la première fois dans le monde, les utilisateurs d’Alexa peuvent découvrir chaque jour un tableau différent exposé ou conservé dans l’un des 14 musées de la ville de Paris.



Il suffit de demander à Alexa : « Alexa, quel est le tableau du jour » pour voir l’œuvre affichée sur écran via les appareils Echo Show et Fire TV et obtenir une description de l’œuvre, son auteur, sa date de réalisation, ainsi que le musée dans lequel se trouve le tableau. Les utilisateurs disposant d’appareils Echo sans écran pourront également accéder aux descriptions informatives faites par Alexa.



Pour son lancement, cette expérience inédite regroupe plus de 150 tableaux d’auteurs majeurs tels que Courbet, Ingres ou Monet, extraits librement des collections des musées de la ville de Paris, dont environ un tiers ne sont pas exposés actuellement au public. Certaines œuvres méconnues seront ainsi mises en lumière de manière singulière, tel qu’un autoportrait de Gustave Courbet à l’âge de 14 ans.



Par ailleurs, cette expérience donne une large place à l’Histoire de France, qu’il s’agisse de sujets se référant à la vie quotidienne ou bien d’œuvres évoquant des moments cruciaux, comme par exemple l’huile sur toile Le Serment du Jeu de Paume peinte par Jacques Louis David qui a servi d’étude à un tableau inachevé censé immortaliser l’événement. L’expérience sera régulièrement enrichie de nouveaux tableaux au fil des mois à venir.



