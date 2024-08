Décès de la doyenne de l'humanité à l'âge de 117 ans La doyenne de l'humanité, l'Espagnole María Branyas, s'est éteinte à l'âge vénérable de 117 ans ; la Japonaise Tomiko Itooka, âgée de 116 ans, hérite désormais du titre.



Espagnole d'adoption, Maria Branyas était née aux États-Unis et a vécu les bouleversements majeurs du XXe siècle. Femme au parcours remarquable, elle avait connu les affres des deux guerres mondiales et la guerre civile espagnole. Son existence fut aussi marquée par des épreuves personnelles : sourde d'une oreille suite à un voyage en 1915 qui lui coûta également la perte de son père emporté par la tuberculose ; veuve depuis 48 ans.



Doyenne de l'Espagne en 2019 et onzième femme la plus âgée jamais enregistrée dans l'histoire, María Branyas avait su démontrer une résilience hors du commun en survivant au Covid-19 à l'âge de 113 ans. Sa longévité ne l'avait pas empêchée de rester connectée avec le monde moderne : elle gérait elle-même son compte Twitter sous le pseudonyme "Super Àvia Catalana", preuve d'un esprit toujours alerte et empreint d'humour.



La famille de Maria a partagé ses dernières pensées poignantes sur ce même réseau social : "Un jour, je partirai d'ici... Je cesserai d'exister dans ce corps." Ces mots reflètent sa philosophie face à une vie pleinement vécue et un départ accepté avec sérénité.



La japonaise Tomiko Itooka, nouvelle doyenne de l'humanité Née le 23 mai 1908, Tomiko Itooka est issue d'une fratrie de trois enfants et a elle-même donné naissance à quatre enfants. La vie lui a offert son lot d'épreuves et de bonheurs, notamment après la perte de son époux en 1979. C'est alors que cette femme remarquable s'est lancée avec passion dans la randonnée – une activité qui lui a permis d'atteindre les sommets du Mont Ontake à deux reprises.



À cent ans, elle a accompli l'exploit inédit d'escalader les marches du sanctuaire d'Ashiya sans le secours d'une canne. Un témoignage éloquent de sa force et de sa détermination.



Selon le Gerontology Research Group (GRG), Tomiko Itooka est aujourd'hui la 24ᵉ personne la plus âgée ayant jamais vécu et la septième au sein du Japon. Elle se distingue par une vitalité exceptionnelle; LongeviQuest souligne son « dynamisme et [son] énergie remarquables pour son âge ». Malgré une légère surdité, elle communique avec clarté – un fait qui ne cesse d'impressionner son entourage.



Résidente dans un établissement pour personnes âgées situé à Ashiya depuis ses 110 ans, elle a célébré en mai dernier son 116ᵉ anniversaire entourée d'un gâteau imposant et de ballons verts – sa couleur fétiche. Chaque matin, elle s'accorde un Calpis, boisson gazeuse japonaise qu'elle affectionne particulièrement.



La longévité mondiale reste toujours officiellement dominée par Jeanne Calment, cette française légendaire qui vécut jusqu'à 122 ans et 164 jours. Publié le 21/08/2024 à 07:56 | Lu 302 fois



