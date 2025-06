Décès de Philippe Labro : un grand nom du journalisme et des lettres françaises s’éteint à 88 ans Philippe Labro, journaliste, écrivain, cinéaste et homme de médias, est décédé à Paris le 4 juin 2025 à l’âge de 88 ans. Figure emblématique du paysage culturel français, il laisse derrière lui une œuvre riche et variée, marquée par une passion profonde pour l’Amérique et la narration sous toutes ses formes. PAR SENIORACTU.COM | Publié le 04/06/2025

Un parcours exceptionnel entre journalisme, littérature et cinéma Né le 27 août 1936 à Montauban, Philippe Labro entame sa carrière journalistique en 1957. Correspondant aux États-Unis, il couvre des événements majeurs tels que l’assassinat de John F. Kennedy. Son amour pour l’Amérique transparaît dans ses écrits, notamment dans Un été dans l’Ouest (1988) et Le Petit Garçon (1990), deux romans finalistes du prix Goncourt .



Parallèlement, il réalise plusieurs films, dont Sans mobile apparent (1971) et L’Héritier (1973), collaborant avec des acteurs renommés comme Jean-Paul Belmondo. Sa plume s’exprime également dans la chanson, écrivant des textes pour des artistes tels que Johnny Hallyday.

Un homme de médias influent Philippe Labro occupe des postes clés dans le paysage médiatique français. Il est directeur des programmes de RTL dans les années 1980 et participe au lancement de la chaîne Direct 8 avec Vincent Bolloré . Son influence s’étend ainsi de la presse écrite à la télévision, en passant par la radio.

Une reconnaissance nationale

Commandeur de la Légion d’honneur

Officier de l’ordre national du Mérite

Commandeur de la Légion d'honneur

Officier de l'ordre national du Mérite

Commandeur des Arts et des Lettres

L'œuvre de Philippe Labro est saluée par de nombreuses distinctions :Ces honneurs témoignent de son apport significatif à la culture française.

Une disparition qui émeut le monde culturel Nul doute que la nouvelle du décès de Philippe Labro va suscitéer une vive émotion chez de nombreux français. Homme "curieux, libre et élégant", selon les mots de ses proches, a capacité à raconter le monde avec finesse et profondeur restera gravée dans les mémoires et son héritage continuera d’inspirer journalistes, écrivains et cinéastes pour les générations à venir.