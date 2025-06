Décès de Nicole Croisille : une icône de la chanson française s’éteint à 88 ans La chanteuse et comédienne Nicole Croisille est décédée ce mercredi 4 juin 2025 à Paris, à l’âge de 88 ans, des suites d’une longue maladie. Artiste aux multiples talents, elle laisse derrière elle une carrière marquée par des succès inoubliables et une présence scénique exceptionnelle. PAR SENIORACTU.COM | Publié le 04/06/2025

Une vie dédiée à la scène et à la musique Née le 9 octobre 1936 à Neuilly-sur-Seine, Nicole Croisille a très tôt manifesté un intérêt pour les arts. Formée à la danse classique, elle intègre le ballet de la Comédie-Française avant de se tourner vers le mime sous la direction de Marcel Marceau. Cette formation éclectique l'amène à se produire à Broadway et dans divers clubs de jazz aux États-Unis, où elle développe une passion pour le jazz et les comédies musicales.



En 1966, elle connaît un succès international en interprétant, aux côtés de Pierre Barouh, la chanson emblématique du film Un homme et une femme de Claude Lelouch, composée par Francis Lai. Ce titre, avec son célèbre "Da ba da ba da", devient un classique du cinéma et de la chanson française.

Une carrière musicale riche et variée Parlez-moi de lui (1973)

Une femme avec toi (1975)

Téléphone-moi (1975)

Au cours des années 1970, Nicole Croisille enchaîne les succès avec des titres tels que :Son répertoire, mêlant chanson française, bossa nova et influences jazz, séduit un large public. Elle se produit sur les plus grandes scènes, notamment à l'Olympia en 1976 et 1978, confirmant son statut d'artiste majeure de la scène française.

Une artiste engagée et honorée

Ses contributions à la culture française sont reconnues par plusieurs distinctions honorifiques : Officier de l'ordre des Arts et des Lettres (2011)

Chevalier de la Légion d'honneur (2022) Au-delà de sa carrière artistique, Nicole Croisille s'est investie dans des causes qui lui tenaient à cœur. Marraine du Centre des Arts Vivants, elle a soutenu la formation des jeunes artistes. En 2018, elle signe une tribune contre le réchauffement climatique publiée dans Le Monde, aux côtés de Juliette Binoche.Ses contributions à la culture française sont reconnues par plusieurs distinctions honorifiques :

Une disparition qui émeut le monde artistique La nouvelle de son décès a suscité une vive émotion dans le monde de la culture. Son agent, Jacques Metgès, a déclaré à l'AFP : "Jusqu'au bout, elle s'est battue avec beaucoup de force et de courage." De nombreux artistes et anonymes lui rendent hommage sur les réseaux sociaux, saluant son talent, sa générosité et son engagement. Nicole Croisille laisse une empreinte indélébile dans le paysage culturel français. Sa voix, son énergie et son charisme continueront de résonner dans le cœur de ceux qui l'ont admirée.