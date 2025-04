Décès de Mario Vargas Llosa, Prix Nobel de littérature et figure majeure des lettres hispano-américaines L’écrivain péruvien Mario Vargas Llosa, lauréat du prix Nobel de littérature en 2010 et membre de l’Académie française depuis 2023, est décédé le 13 avril 2025 à Lima, à l’âge de 89 ans. Auteur de romans emblématiques tels que La ville et les chiens ou La fête au bouc, il fut l’un des piliers du « boom » latino-américain aux côtés de Gabriel García Márquez et Julio Cortázar. Son œuvre, marquée par un engagement politique et une exploration des structures de pouvoir, laisse une empreinte durable dans la littérature mondiale. PAR SENIORACTU.COM | Publié le 14/04/2025

Une disparition saluée par le monde littéraire Mario Vargas Llosa s’est éteint à Lima, entouré de ses proches. Son fils aîné, Álvaro Vargas Llosa, a annoncé la nouvelle sur les réseaux sociaux, précisant que son père était « en paix » au moment de son décès. L’écrivain vivait retiré de la vie publique depuis plusieurs mois.



Sa disparition marque la fin d’une époque pour la littérature latino-américaine.

Une œuvre prolifique et engagée Né le 28 mars 1936 à Arequipa, au Pérou, Mario Vargas Llosa s’est imposé dès les années 1960 comme une figure majeure des lettres hispano-américaines. Son premier roman, La ville et les chiens (1963), dénonçait la brutalité du système militaire péruvien. Suivirent des œuvres marquantes telles que La maison verte (1965), Conversation à La Catedral (1969) et La fête au bouc (2000), qui explorent les mécanismes du pouvoir et de la dictature.



En 2010, il reçoit le prix Nobel de littérature pour sa « cartographie des structures de pouvoir et ses images incisives de la résistance, de la révolte et de la défaite de l’individu ».

Un intellectuel engagé Vargas Llosa n’a jamais dissocié littérature et engagement politique. Initialement proche de la gauche, il s’est progressivement tourné vers le libéralisme, critiquant les régimes autoritaires de toutes tendances. Candidat à l’élection présidentielle péruvienne de 1990, il fut battu par Alberto Fujimori.



Son engagement l’a parfois conduit à des controverses, notamment lors de son élection à l’Académie française en 2021, où certains intellectuels ont critiqué ses positions politiques .

Une reconnaissance internationale Outre le prix Nobel, Vargas Llosa a reçu de nombreuses distinctions, dont le prix Cervantes en 1994 et le titre de marquis de Vargas Llosa, décerné par le roi d’Espagne en 2011. En 2023, il devient le premier auteur n’ayant jamais écrit en français à être élu à l’Académie française.

Un héritage littéraire durable L’œuvre de Mario Vargas Llosa, traduite en plusieurs langues, continue d’influencer de nombreux écrivains et lecteurs à travers le monde. Ses romans, mêlant fiction et analyse politique, offrent une réflexion profonde sur la condition humaine et les dérives du pouvoir.



Son héritage perdurera à travers ses écrits, qui restent d’une brûlante actualité.







