Décès de Jean-François Kahn : la presse française en deuil La triste nouvelle a traversé les rédactions ce 23 janvier 2025 : Jean-François Kahn, figure emblématique du journalisme français, nous a quittés à l'âge de 86 ans. Fondateur de l'incontournable "L'Événement du Jeudi" et de l'hebdomadaire au franc-parler "Marianne", Kahn laisse derrière lui un héritage médiatique considérable. PAR SENIORACTU.COM | Publié le 23/01/2025

Homme de lettres et d'esprit, Kahn n'a jamais cessé d'exercer sa plume avec une indépendance farouche. Sa carrière, jalonnée de collaborations prestigieuses - de "Paris-Presse l'intransigeant" au "Monde", en passant par "L'Express" et Europe 1 - témoigne d'une passion inaltérable pour l'investigation et la réflexion.



Essayiste prolifique, il s'est également illustré par ses analyses tranchantes sur la scène politique française. Son dernier ouvrage, "Comment on en est arrivé là ?", paru en 2023, offre une dissection lucide de la montée des extrêmes dans l'Hexagone.



Son engagement ne s'est pas limité aux colonnes des journaux ; il a aussi tenté d'influer sur le cours des choses en se lançant dans l'arène politique. En 2009, il avait rejoint les rangs du Modem, conduisant une liste aux élections européennes et prônant un dépassement du clivage gauche-droite.



Le Premier ministre a rendu hommage à cet "homme rare", symbole d'un "centrisme révolutionnaire" et porteur d'un humanisme sincère.



Les causes de son décès n'ont pas été divulguées.



Jean-François Kahn était aussi le frère du chimiste Olivier Kahn et du généticien Axel Kahn, lui-même disparu en 2021.









