Décalage de la revalorisation des pensions de retraite : la réaction des Petits Frères des Pauvres Pour les Petits Frères des Pauvres, l’annonce du décalage de la revalorisation des retraites de 6 mois –ce qui représente 4 milliards d'euros d'économies- qui vont impacter le quotidien de plus de 15 millions* de retraités est la preuve que le gouvernement considère les aînés comme une classe sociale homogène. PAR SENIORACTU.COM | Publié le 04/10/2024





Dans ce contexte, l’Association réclame dans un récent communiqué de presse, d’une part l'alignement du minimum vieillesse (ASPA) à hauteur du seuil de pauvreté et, d’autre part, une politique efficace de lutte contre le non-recours aux aides.



Pour Yann Lasnier, délégué général des Petits Frères des Pauvres, « la déclaration de politique générale du Premier ministre a superbement ignoré la question centrale du vieillissement. Cette mesure d’économie court-termiste va pénaliser les retraités les plus fragilisés alors que leur taux de pauvreté est en hausse constante depuis 10 ans. »



Les Petits Frères des Pauvres invitent le gouvernement à revoir sa copie en :

Revalorisant sans délai le minimum vieillesse au niveau du seuil de pauvreté

Excluant du gel de la revalorisation des retraites les pensions inférieures à 1 800€

Confirmant que l’ASPA (minimum vieillesse) sera bien revalorisée au 1er janvier 2025.



Selon le rapport Petits Frères des Pauvres – La pauvreté des personnes âgées de septembre 2024 : lien social, chauffage, alimentation, santé : plus des deux-tiers (69%) des ainés pauvres ont connu au moins une privation ces douze derniers mois.



Par ailleurs, un petit tiers (31%) des 60 ans et plus en situation de pauvreté déclare faire face à des difficultés pour payer les factures du quotidien.



Autre point à souligner : une personne âgée pauvre sur dix indique ne pas avoir de complémentaire santé, une part qui double auprès de ceux qui touchent moins de 750 € par mois. Et sans trop de surprise, plus de la moitié (55%) des 60 ans et plus en situation de pauvreté estime que leurs conditions de vie se sont dégradées depuis 5 ans.



*source : Assurance retraite

