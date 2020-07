Article publié le 01/07/2020 à 09:28 | Lu 87 fois De la difficulté de se comprendre avec un masque surtout pour les malentendants





Parce que le port du masque est plus que jamais d’actualité et qu'il est appelé à s'installer dans la durée, Signia, spécialiste des aides auditives, souhaite sensibiliser les porteurs de masque aux difficultés rencontrées par les personnes malentendantes, dont les seniors, en partageant quelques conseils pour rendre la communication plus aisée entre porteur de masque et personne malentendante.

Avec le déconfinement, le port du masque est plus que jamais une nécessité pour faire barrière à une reprise de l’épidémie de Covid 19. Même si beaucoup ne le portent pas… On se souvient des images de tous ces jeunes regroupés par centaines pendant la fête de la musique, sans protection ! Proprement irresponsables. Peut-être ne sentent-ils pas concernés ?



S’il est indispensable, le masque rend néanmoins la communication difficile pour tous et notamment pour les personnes malentendantes, d’autant que se rajoute la distance sociale à respecter.



Outre le fait que le masque rend impossible la lecture labiale en cachant la bouche, il atténue les sons. De fait, il devient plus difficile de s’entendre entre personnes n’ayant pas de problèmes d’audition, donc on imagine les difficultés pour les malentendants !



Dans ce contexte, le port d’une visière de protection ou d’un masque avec fenêtre transparente au niveau de la bouche (encore jamais vu) permet la lecture sur les lèvres par la personne malentendante, mais ils ont comme les autres masques l’inconvénient de diminuer le son de la voix du porteur de masque.



Une étude récente a en effet montré que chaque masque atténuait les hautes fréquences parlées par le porteur, avec un niveau d’atténuation allant jusqu’à – 6 décibels pour un simple masque à -12 décibels pour un masque FFP2, expliquant les difficultés réelles rencontrées par les personnes malentendantes.



Pour pallier en partie ces difficultés, quelques règles simples sont à respecter par les porteurs de masque s’adressant à des personnes malentendantes : faire face à son interlocuteur, parler lentement et clairement, minimiser les bruits ambiants, demander à la personne si elle a bien entendu, répéter en reformulant différemment.



Pour la personne portant des aides auditives, il est possible de compenser l’atténuation sonore due au masque et/ou à la distance de sécurité avec un réglage spécial de ses aides auditives. D’ailleurs, la marque Signia est en train de mettre en place un programme « spécial masque » qui permettra d’augmenter l’intelligibilité du patient dans ces circonstances particulières.



Ce programme sera mis en place lors d'une visite chez l'audioprothésiste. Une fonction Mode Masque sera également bientôt disponible dans l'application Signia App.











Dans la même rubrique < > Les solutions pour les seniors en cas de perte auditive Je créé mon carré médicinal : 20 plantes pour composer sa pharmacie naturelle (livre) Cures thermales et Covid-19 : le point avec l'Académie nationale de médecine