Article publié le 15/12/2017 à 08:38 | Lu 140 fois De l'importance de la santé bucco-dentaire des seniors Lorsque l’on pense santé bucco-dentaire, on pense immédiatement à celle des enfants… Mais, ce n’est pas parce qu’on vieillit qu’il faut laisser ses dents de côté, bien au contraire ! Avec l’âge il convient de faire attention et de prendre soin de ses dents, de ses gencives et plus généralement de sa bouche.

Maladies parodontales : un impact direct sur la santé



La santé des dents et des gencives est beaucoup plus précieuse qu’on ne le croit et les conséquences d’une mauvaise hygiène bucco-dentaire ne se limitent pas à notre bouche… En effet, elles peuvent entrainer ou plutôt favoriser le développement de maladies chroniques et multiplier les risques cardio-vasculaires.



Par exemple, il faut savoir que les maladies parodontales peuvent entrainer des risques pour le cœur et avoir des complications en cas de diabète. Or, on estime que 83,5% des 65-74 ans dans le monde sont concernés par ces pathologies des gencives ! On comprend dès lors l’importance pour les seniors de faire attention à ces affections de la bouche.



Côté cœur, un patient atteint d’une parodontite présente un risque accru d’apparition ou d’aggravation des troubles cardiovasculaires tels que l’athérosclérose, l’infarctus, l’AVC ou l’anévrisme. Et côté diabète, la maladie parodontale peut aggraver la pathologie avec des complications ophtalmologiques, rénales, cardiaques, neurologiques ou podologiques. A noter que des études ont également montré une association entre les maladies parodontales et l’hypertension artérielle.



Des bilans réguliers pour une meilleure santé bucco-dentaire



Dans ce contexte, on comprend qu’il est important pour les patients diabétiques ou cardiaques de consulter un chirurgien-dentiste pour un examen parodontal tous les ans et de suivre en cas de diagnostic d’une maladie parodontale, un traitement pour contribuer à ralentir l’activité de sa pathologie.



Il est également recommandé aux patients qui se font poser une prothèse articulaire (hanche, genou, etc.), de faire un bilan bucco-dentaire pour vérifier et soigner les éventuels foyers infectieux avant la pose de celle-ci. Il s’agit là de limiter le risque d’infection d’origine buccale, sur le matériau implanté.



D’une manière générale, les chirurgiens-dentistes préconisent un examen bucco-dentaire systématique à l’âge de 65 ans. Cette consultation de prévention permettrait selon ces spécialistes de la bouche, d’identifier les problèmes présents, d’anticiper les pathologies bucco-dentaires à venir et de lutter contre leurs conséquences, et notamment la dénutrition. Car avec de mauvaises dents, on mange mal et quand on mange mal, on risque la dénutrition avec toutes les conséquences –parfois fatales- que cela peut avoir…



Il convient donc avec l'âge, de rester vigilant et de ne pas hésiter à se rendre chez son dentiste attitré en cas de problème et au moins une fois par an, pour un bilan global de la bouche. Sachez également qu'il existe de nos jours, des centres de santé dentaire tels que Dentego qui regroupent au sein de leurs établissements, l'ensemble des spécialités en matière de santé bucco-dentaire. L'avantage est aussi de pouvoir obtenir des rendez-vous rapidement et à des horaires que ne proposent pas bon nombre de cabinets dentaires. Enfin, pour les résidents en maison de retraite, certains dentistes se rendent directement dans les EHPAD pour y soigner les personnes âgées.