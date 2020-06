Article publié le 10/06/2020 à 05:07 | Lu 285 fois De l'importance de faire attention à ce que vous publiez sur les réseaux sociaux...





Avec le confinement qu’a connu la planète ces derniers temps, l’utilisation des réseaux sociaux a « explosé ». Normal. Pour autant, il convient de faire attention à ce que vous postez sur Facebook, Instagram, Linkedin, etc. A ce titre, un expert de chez NordVPN vous expose les risques liés au partage de photos de votre entourage sur les réseaux sociaux et propose des conseils afin d’assurer votre cybersécurité?





Vous ne réalisez peut-être pas que chaque contenu, vos commentaires, vos photos et vos vidéos publiées en ligne, peut révéler à tout le monde plus d’informations personnelles que vous ne l'imaginez.



D’ailleurs depuis quelques années, la police met régulièrement en avant le fait qu’il ne faut pas indiquer quand vous partez en vacances (n’envoyez pas de photos de billets d’avions, de votre voiture prête au départ, etc.). Certains cambrioleurs se servant de ces infos pour venir visiter votre maison !



Par ailleurs, savez-vous qu’il est possible zoomer (si la photo est en haute-déf) pour analyser le paysage qui se reflète dans vos yeux (non, non ce n’est pas uniquement dans les films) ? L’année dernière, un harceleur japonais a appliqué cette méthode surprenante qui lui a permis de déterminer le bâtiment et l’étage où résidait sa victime (juste avec quelques vidéos postées en ligne) avant de se présenter à sa porte pour l'attaquer.



« Cette affaire démontre une véritable problématique qui ne peut être négligée par les utilisateurs de réseaux sociaux ; le harcèlement numérique peut dégénérer en harcèlement physique » indique à ce sujet Ruby Gonzalez, responsable de la communication chez NordVPN.



Et l’expert de poursuivre : « les réactions liées à vos contenus sur les réseaux sociaux peuvent vous satisfaire. Toutefois, l'arrière-plan de vos images et vidéos font également référence à des signaux pertinents pour tous les criminels qui se cachent sur le web ».



Il peut s'agir de traqueurs, de pirates informatiques, d’arnaqueurs ou de cambrioleurs à la recherche de nouvelles cibles caractérisées par une situation financière « confortable ». On comprend dès lors qu’il vaut mieux éviter d’afficher votre voiture ou votre montre de luxe. Sans compter le fisc qui désormais, peut aller étudier votre train de vie sur les réseaux sociaux !



Dans ce contexte, cet expert de chez NordVPN vous propose quelques conseils pour vous protéger et optimiser la sécurité de votre contenu en ligne face aux cybercriminels :

• Veillez à définir les préférences de votre compte en tant que « privé ». Avant de publier quoi que ce soit sur Internet, vérifiez les autorisations accordées concernant l’accessibilité de vos informations. Assurez-vous que seuls vos amis puissent retrouver vos publications.

• N’ajoutez aucun inconnu à vos amis sur les réseaux sociaux. Avant de vous lier d'amitié sur Facebook avec une personne que vous ne connaissez pas, consultez la liste des amis communs ou certains intérêts similaires (pages, groupes…).

• Cessez de publier des photos et des vidéos de votre jardin, balcon ou de votre terrasse. L'arrière-plan de ces espaces peut révéler la rue et l'immeuble dans lequel vous résidez. Vous ne souhaiteriez pas que votre adresse soit divulguée publiquement sur le web, n'est-ce pas ?

• Ne téléchargez pas de photos en haute résolution comme photo de profil. Il est très facile de télécharger des photos et des vidéos depuis Facebook et Instagram. Veillez à cacher tous les noms de rue, numéros de maison et toute autre information pouvant indiquer votre géolocalisation actuelle ou habituelle.

• Ne marquez aucun endroit autour de votre maison afin de limiter les risques de tracking. Vous pouvez également désactiver la géolocalisation afin qu'aucune métadonnée associée à votre emplacement ne soit ajoutée à vos photos.

• Lorsque vous naviguez en ligne, protégez toujours votre géolocalisation. Préservez la confidentialité de votre position actuelle privée en utilisant un VPN. Un réseau privé virtuel dissimulera votre adresse IP et votre localisation initiale. En vous connectant au serveur d'un autre pays, vous pouvez désigner la géolocalisation de votre choix en fonction de chaque continent.



