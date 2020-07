De l'importance de bien choisir son logement pour favoriser le bien-vieillir

Avec la participation de Clément Moreau, co-fondateur de la plateforme logement-seniors.com, d’Anne Beinier, intervenante depuis douze ans dans le secteur de la santé et des solidarités et ancienne conseillère auprès d’Agnès Buzin et enfin, de Mélissa Petit docteur en sociologie, le guide « logement, la clé du bien-vieillir » présente l’ensemble des types d’hébergements destinés aux seniors ainsi que les différentes aides au logement disponibles.



En complément de la dimension logement, ce guide propose aussi des données socio-démographiques. Ce guide disponible en ligne se veut être « un guide informatif et éducatif » pour accompagner les seniors sur les différentes alternatives en matière de logement.



A noter qu’il existe déjà de nombreuses publications dans ce sens, notamment sur le web. Récemment par exemple, le groupe de résidences services seniors Espace & Vie a réalisé en partenariat avec l’illustratrice Mathou dans le cadre de sa campagne #ChangezDeRegard. De fait, tout au long de l’année 2020, treize illustrations retraceront des situations vécues en résidences services seniors pour mieux comprendre comment se déroule le quotidien…



Avec treize résidences services seniors en exploitation, ce groupe (filiale de Vinci Immobilier) propose des résidences adaptées aux seniors autonomes et semi-autonomes.