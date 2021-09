Dame de compagnie, en immersion au pays de la vieillesse d'Ixchel Delaporte (récit)

Alors que la Journée internationale des personnes âgées aura lieu comme chaque année, le 1e octobre prochain, revenons sur ce livre qui évoque autant les conditions de vie des personnes très âgées que celles des professionnelles qui travaillent à leurs côtés.



On le sait, une grande partie du monde « vieillit » ; les personnes âgées n’ont jamais été si nombreuses et cette tendance devrait se renforcer jusqu’au milieu de ce siècle. Parallèlement, bien évidemment, les métiers de l’aide à la personne, les métiers du « care » comme on les appelle de nos jours, n’ont jamais autant recruté.



« Pour s'occuper d'elles, rappelle l’auteur de cet ouvrage, on engage majoritairement des femmes peu qualifiées, souvent étrangères. Des femmes, plus de 830.000 en France, qui travaillent essentiellement en horaires fragmentés, week-end compris, et gagnent de tout petits salaires ».



Pendant plusieurs mois, Ixchel Delaporte s'est glissée dans la peau d'une dame de compagnie. Précisons que l’auteur a déjà écrit Les Raisins de la misère, son premier livre consacré aux travailleurs précaires du Bordelais et publié en 2018. Elle a également publié en 2020 L'Affaire Vincent Lambert, enquête sur une tragédie familiale.