Article publié le 20/08/2021 à 01:00

CyberDog : le robot-compagnon Open Source selon Xiaomi





Xiaomi vient de dévoiler son nouveau robot quadrupède bio-inspiré, le CyberDog. C’est là la première incursion de Xiaomi dans la robotique quadrupède. En tout, 1000 unités de CyberDog sont proposées aux fans de Xiaomi, aux ingénieurs et aux passionnés de robotique.

Ce CyberDog est calibré avec les servomoteurs développés en interne par Xiaomi pour marier vitesse, agilité et une large gamme de mouvements. Avec un couple de sortie maximal et une vitesse de rotation allant jusqu’à 32 N·m/220 tr/min, ce CyberDog est capable d’effectuer une gamme de mouvements à grande vitesse jusqu’à 3,2 m/s et des actions compliquées telles que des backflips.



Le cerveau de CyberDog est alimenté par la plate-forme NVIDIA Jetson Xavier NX, un supercalculateur IA pour les systèmes embarqués et périphériques qui comprend 384 cœurs CUDA, 48 cœurs Tensor, un processeur 6 Carmel ARM et 2 moteurs d’accélération d’apprentissage en profondeur.



CyberDog est équipé de 11 capteurs de haute précision qui fournissent un retour instantané pour guider ses mouvements. Cela inclut des capteurs tactiles, des caméras, des capteurs à ultrasons, des modules GPS, etc., pour détecter, analyser et interagir avec son environnement.



Grâce à la technologie d’imagerie pour smartphone de Xiaomi, CyberDog a aussi une capacité améliorée de percevoir son environnement. Il est livré avec une gamme de capteurs de caméra comprenant des caméras interactives AI, des caméras fisheye binoculaires ultra grand angle et le module Intel RealSense D450 Depth, et peut être entraîné avec son algorithme de vision par ordinateur.



Le suivi d’objet autonome, le SLAM et l’évitement et la navigation d’obstacles à l’échelle centimétrique reposent sur ce système de capteurs de vision. Cela signifie que CyberDog peut analyser son environnement en temps réel, créer des cartes de navigation, tracer sa destination et éviter les obstacles. Couplé à la posture humaine et au suivi de la reconnaissance faciale, CyberDog est capable de suivre son propriétaire et de contourner les obstacles.



Pour ajouter à son côté animal de compagnie, les utilisateurs peuvent utiliser des assistants vocaux pour commander et contrôler CyberDog en définissant un mot de réveil, ou simplement utiliser sa télécommande et son application pour smartphone. CyberDog peut être appelé pour les tâches les plus uniques, et les façons dont il peut interagir avec lui offrent des possibilités insoupçonnées.



CyberDo inclue également trois ports USB C et un port HDMI, de sorte que les développeurs ont la liberté d’explorer et d’intégrer une large gamme d’add-ons matériels ou de systèmes logiciels innovants et créatifs, que ce soit un projecteur, caméra panoramique, caméra de mouvement, LiDAR, ou plus.



Grâce à l’open source, Xiaomi encourage les développeurs du monde entier à contribuer à ce domaine, à communiquer entre eux et à progresser ensemble.



CyberDog lui-même repose sur des algorithmes open source, Xiaomi reconstruisant et optimisant les modules de base développés en interne.



