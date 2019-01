Article publié le 15/01/2019 à 01:00 | Lu 214 fois Cuisine gourmande en cancérologie : un beau projet avec le chef Têtedoie à Lyon Le Centre Léon Bérard de Lyon, son prestataire de restauration SHCB et le chef Christian Têtedoie viennent de signer un partenariat afin de proposer aux patients atteints de cancer pris en charge des repas toujours plus variés et respectueux des contraintes alimentaires liées à leur pathologie.

Ce partenariat doit permettre de proposer pendant au moins un an, une trentaine de nouveaux plats par saison parmi les 120 préparés par les chefs de SHCB. Haricots blancs vinaigrettes à la pâte de dattes, filet de sole dieppoise, tartare de betteraves, coleslaw sauce nuocman émincé de chou-rouge et éclats de marron, clémentine infusée à la menthe ciselée… La carte d’automne signée Têtedoie est au menu des patients depuis le 1er octobre.



Comme le souligne le chef Têtedoie : « le moment des repas doit être pour moi un moment de plaisir et encore plus lorsque cela se passe à l’hôpital. Lorsqu’on sert aux patients des repas qu’ils ont envie de manger, c’est aussi une manière de prendre soin d’eux et de participer à leur guérison. C’est pourquoi j’ai souhaité apporter un autre regard sur la cuisine à l’hôpital en m’appuyant sur le travail déjà accompli et en apportant des petites touches sur les épices, les textures, les cuissons. »



Dans la pratique, le chef et la brigade de SHCB ont élaboré ensemble une méthodologie de travail.

Chaque saison, deux après-midi théoriques au cours desquels les échanges portent sur le choix des aliments convenant à la pathologie cancéreuse, précèdent 4 après-midis d’application en cuisine qui permettent d’élaborer les 30 fiches de recettes du trimestre.



« Ces temps d’échanges entre le Chef Têtedoie et notre équipe ont permis de mettre nos expertises au service du patient. En intervenant au Centre Léon Bérard depuis 2008, nous disposons aujourd’hui d’une parfaite connaissance de la prise en charge alimentaire spécifique des patients en cancérologie » assure Xavier Dusserre, le directeur général de SHCB.



Et de poursuivre : « le chef Têtedoie, quant à lui, nous permet d’apporter une réponse culinaire encore plus précise dans l’élaboration des recettes, le choix des produits, la maitrise des cuissons et des assaisonnements. La seconde innovation de cette démarche réside dans le fait que nous n’allons pas proposer une journée, une semaine ou un mois de menus spécifiques mais bien faire évoluer durablement notre cuisine ». A l’issue d’une année, le partenariat pourra être reconduit une année.



« La restauration au Centre Léon Bérard est excellente. Je me sens comme dans un hôtel 3*, beaucoup de choix, des cuissons parfaites. On sent les apports en vitamines dans les produits frais servis. J’aime ce côté découverte qui nous est proposé avec ces nouvelles recettes. Les repas donnent envie de par les couleurs et leurs aspects. J’attends mon plateau avec impatience à chaque repas » conclut Claudine, patiente hospitalisée dans ce centre.









Dans la même rubrique : < > Un quart de cancers en moins chez les consommateurs de bio On mange trop de sel !