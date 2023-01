Crowfunding immobilier : pourquoi est-ce un placement intéressant ?

Le crowdfunding immobilier est une solution entre épargne et investissement qui convient à de nombreux investisseurs puisque le risque est relativement faible, mais le rendement très intéressant. En effet, c'est un véritablement placement financier qui ne demande absolument aucune gestion de la part des investisseurs.



On peut participer à la hauteur que l'on souhaite, même s'il peut y avoir un minimum, et c'est tout. Le promoteur immobilier se charge du reste. On a simplement à attendre la date de remise du projet et on l'on pourra toucher des intérêts à hauteur de la participation.



En ce sens, c'est presque une solution d'épargne, sauf qu'elle peut rapporter bien plus qu'un simple livret A. En effet, le rendement était supérieur à 6 % l'année dernière, ce qui en fait un placement très intéressant.



De plus, on peut récupérer son investissement plus rapidement que si l'on plaçait son argent dans une SCPI par exemple. Le seul risque provient du projet en lui-même. Il peut y avoir du retard ou pire des impayés en cas d'arrêt ou de non-aboutissement du projet. Ce risque sera alors pris en compte dans le calcul du rendement.