Croisieurope repart en croisières !

En ces temps difficiles pour tous, il est important de consommer en France et français ! Eh oui, il faudrait peut-être penser « préférence nationale » plus souvent quand on achète ! Qu’il s’agisse du supermarché, de nos vêtements et même de vacances d’été.



Bref, le mot d’ordre pourrait être : consommons local au maximum et dans la mesure de nos moyens. Alors qu’il est temps de préparer ses prochaines vacances estivales (voire même plus tard), la plupart des grands acteurs du tourisme ont rouvert leurs centrales de réservation.



Et parmi, eux Croisieurope, « le » spécialiste des croisières fluviales en France. Son catalogue est riche de dizaines de parcours sur les rives de l’Hexagone, de la Seine au Rhône en passant par la Loire, la Saône, la Garonne, etc. Sans oublier les canaux ! Une belle manière de (re)découvrir l’Hexagone et la beauté de ses rivages.