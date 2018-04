Article publié le 27/04/2018 à 01:00 | Lu 83 fois Croisieurope : de Berlin à Prague sur l'Elbe avec le MS Elbe Princess 2 (partie 2) Croisieurope propose une très belle et très originale croisière à bord de son tout dernier bateau, le MS Elbe Princess 2. Un beau navire de 45 cabines et de 101 mètres qui grâce à ses roues à aubes, vous fera découvrir l’Elbe et les villes qui la bordent au rythme de flots calmes de ce fleuve d’Europe centrale qui prend sa source en République Tchèque. De Berlin à Prague.

Le troisième jour : Wittenberg

Après une nuit de navigation sur l’Elbe, le navire arrive à Wittenberg. Cette petite ville d’Allemagne (ex-RDA également) reste relativement peu connue du grand public. Pourtant elle a accueilli à la même époque, et le peintre Lucas Cranach et le prêtre Martin Luther (novembre 1483 - février 1546).



La visite de la Maison de Luther, la Lutherhaus -qui comprend de nombreux tableaux de Cranach, qui fut d’ailleurs le témoin de son mariage- permet de mieux comprendre l’influence que cet homme (moine augustin et professeur de théologie) a eu sur ses contemporains au cours de sa vie, mais également ce que cela a entrainé plus tard, sur la Réforme protestante et plus globalement, dans notre histoire occidentale.



A tel point que les monuments commémoratifs de Luther à Wittenberg ont été classés au patrimoine de l’humanité en 1996 pour avoir « représenté une étape significative de l’histoire de l’humanité et une importance universelle exceptionnelle en tant que lieux authentique de la Réforme ».

La visite se poursuit ensuite à travers les petites rues pavées et les places de la ville où vous découvrirez de belles maisons patriciennes de style Renaissance. De nombreuses terrasses de cafés offrent une halte rafraichissante tandis que quelques magasins de décoration dévoilent des vitrines riches d’objets raffinés. Malheureusement, vous aurez peu de temps pour flâner… Il faut déjà repartir vers le bateau qui appareillera dès votre retour.



L’après-midi est réservé à la navigation. Un parcours relativement uniforme sur les deux rives pendant plusieurs heures. De chaque côté, des champs, des champs et des champs ponctués de quelques arbres avec parfois, ici ou là, des pêcheurs et des kayakistes qui profitent des eaux calmes et peu profondes de l’Elbe. Vous remarquerez à bâbord et tribord, tout au long du chemin, des « épines » construites par l’homme qui permettent de créer un courant au centre du fleuve avec pour but de le drainer de manière naturelle.



Le quatrième jour : Meissen et Dresde

La visite de la jolie Meissen démarre dans la matinée. Tout commence par une montée dans les hauteurs de la ville grâce à un funiculaire. Belles places, terrasses ombragées et petites rues serpentant vers le bas de la colline s’enchainent les unes après les autres.



La balade dure une petite heure dans une ville qui, malheureusement, dort tard le matin. Les boutiques n’ouvrent pas avant 11h, c’est un peu dommage car vous ne pourrez pas gouter le fameux gâteau, que l’on ne trouve qu’à Meissen dans une petite boulangerie qui s’est spécialisée dans cette « brioche » ultralégère !

Après cinq minutes de bus, vous allez découvrir l’un des clous de cette croisière. La fameuse manufacture de Meissen qui depuis 1709 produit sans discontinuer, parmi les plus belles porcelaines de la planète.



Au programme, le musée et ses somptueuses créations historiques mais également très contemporaines pour certaines, suivi de quatre « ateliers » pendant lesquels un artisan vous enseigne quelques-unes des techniques et savoir-faire qui se cachent derrière ces pièces d’artisanat d’art.



Ce qui permet aussi de mieux comprendre les prix pratiqués dans la boutique qui se trouve au sein du musée. Sachez d’ailleurs qu’à la sortie, un « outlet » propose des collections avec parfois, des rabais de 60%. Ça reste cher, mais pour le coup c’est un véritable beau souvenir à ramener de cette croisière. A prévoir dans le budget.



Le retour au navire s’effectue par bus jusqu’à Dresde. A noter que l’Elbe Princess II propose régulièrement des formules Buffet pour le midi, ce qui semble ravir tous les convives. D’une part, les salades, les plats et les desserts sont bons, mais en plus, cela permet de déjeuner sous un format un peu plus relax que d’habitude. Une excellente idée.

L’après-midi se poursuit avec l’un des joyaux de cette croisière qui en comporte trois : Berlin, Dresde et Prague. Dresde est parfois considérée comme la « Florence » de l’Allemagne. Si l’appellation semble quelque peu exagérée, en revanche la ville est somptueuse et passionnante. Riche d’histoire et de monuments, vous pouvez soit opter pour la visite guidée soit la découvrir à pied et en format solo. Ce que nous vous conseillons en l’occurrence.



Le bateau se trouve en effet amarré en centre-ville à cinq minutes à pied de la fameuse et très célèbre Frau Kirche, Notre-Dame en Allemand. Après avoir découvert l’intérieur, n’hésitez pas à monter tout en haut (8 euros) afin de pouvoir admirer le panorama de la ville, tout simplement à couper le souffle.



En sortant de l’église, vous trouverez dans l’une des petites rues qui mène à la célèbre fresque des Princes de Saxe en porcelaine de Meissen, entièrement restaurée, qui reprend l’histoire des rois de Prusse. En tout, 25.000 carreaux assemblés à l’origine pendant quatre ans de 1872 à 1876. A ne pas manquer !

Plus loin, dirigez vos pas vers le Zwinger, ce terme architectural désigne la partie située entre les remparts extérieur et intérieur d'une forteresse. Vous n’avez pas vraiment le temps de visiter le musée, mais une balade dans les jardins s’impose !



Vous pouvez également les admirer des coursives qui longent l’édifice, ce qui permet d’une part de prendre un peu de hauteur et d’autre part, de déguster un café accompagné d’un petit gâteau sur la terrasse extérieure qui domine le centre-ville d’un côté et le parc et ses parterres de fleurs de l’autre.



Un endroit idéal pour recharger les batteries et reposer les pieds. On vous conseille également de gouter la crème glacée enrobée de poudre de cacao (2.60 euros) qui est vendue dans une chocolaterie qui se trouve juste derrière la Frau Kirch. Un délice vraiment original.

Les écluses

www.croisieurope.com



Tél : 0825 333 777



A partir de 1.500 euros env. (vol non compris) selon les périodes en pension complète. Excursions non comprises. A partir de 1.500 euros env. (vol non compris) selon les périodes en pension complète. Excursions non comprises.