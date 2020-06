Article publié le 12/06/2020 à 05:49 | Lu 215 fois Croisières : CroisiEurope applique les mesures de prévention sanitaire du Bureau Veritas sur ses bateaux





La solution « Redémarrez votre activité avec BV », proposée par le Bureau Veritas, sera appliquée à la flotte de CroisiEurope comprenant trente bateaux de navigation fluviale et deux navires de croisière en mer. A noter que des certificats seront délivrés par la division Marine & Offshore et le label associé, "SAFEGUARD", sera apposé pour démontrer la mise en place des mesures sanitaires.

On le sait, la sécurité sanitaire sur les bateaux de croisière est primordiale. Toutes les grandes compagnies au monde, pandémie ou pas d’ailleurs, disposent d’appareils qui dispensent du gel hydroalcoolique à l’entrée du navire. Où les passagers sont censés, à chaque retour sur le bateau, se désinfecter les mains.



Suite à la pandémie de Covid-19, tous les croisiéristes ont renforcé leurs conditions de sécurité sanitaire. A ce sujet, l’entreprise familiale strasbourgeoise CroisiEurope a décidé la mise en place de la solution « Redémarrez votre activité avec BV » proposée par le Bureau Veritas, leader mondial des services de test, d’inspection et de certification (TIC).



Bureau Veritas a commencé à travailler avec CroisiEurope pour mettre en œuvre des mesures de prévention des contaminations. Ce nouveau service lancé par BV en avril dernier aborde les risques biologiques, tels que ceux posés par COVID-19 et d’autres virus, en fournissant des procédures et des mesures pour protéger les passagers, le personnel de l’entreprise et d’autres parties prenantes.



Plus concrètement, ce nouveau service pour les navires à passagers comprend un cadre de conformité aux normes basé sur des audits et une certification matérialisée par le nouveau label "SAFEGUARD" de Bureau Veritas. Ce label sera apposé de manière visible afin de favoriser la confiance de tous à bord et dans les opérations à terre.

Le label démontre qu’à l’issue d’un audit de BV, l’exploitant (en l'occurrence CroisiEurope) a satisfait aux exigences en matière de santé, de sécurité et d’hygiène, a correctement mis en œuvre les procédures nécessaires, a formé l’équipage et tous les employés à bord, et a également établit des procédures avec les ports et les terminaux pour les opérations portuaires.



Rappelons que CroisiEurope propose un vaste choix de croisières sur les canaux, fleuves et mers en Europe et dans d’autres régions du monde, avec des centaines de destinations à bord de bateaux à taille humaine. A noter que les croisières devraient redémarrer à partir du 15 juillet prochain. Les demandes de réservations concernent pour le moment essentiellement la France, le Rhin et le Portugal.



Le croisiériste propose deux nouvelles offres. La première s’adresse aux familles pour le mois d’août et offre la gratuité de la croisière pour les enfants de moins de 16 ans. Cette offre est valable sur l’ensemble des fleuves français à savoir sur la Seine, le Rhône, la Loire et la Gironde ainsi que sur le nouveau Grand Tour de Corse, au départ de Nice, à bord de la Belle des Océans.



La seconde est dédiée aux voyageurs “solo” et leur propose une réduction de 50% du supplément cabine individuelle pour tous les départs entre le 17/07/2020 et le 30//11/2020, sur toutes les destinations.



A noter que vous pouvez réserver maintenant et payer 15 jours avant votre départ ou annuler sans frais jusqu’à 16 jours de votre départ.

CroisiEurope

12 rue de la Division Leclerc

67080 Strasbourg Cedex -

+33 (0) 7 86 18 17 66

www.croisieurope.com 12 rue de la Division Leclerc67080 Strasbourg Cedex -+33 (0) 7 86 18 17 66









Dans la même rubrique < > Quechua vous propose de louer votre matériel de camping ! Provence : la transhumance des ruches, une pratique ancestrale Croisieurope repart en croisières !