Article publié le 26/08/2021 à 10:21 | Lu 110 fois CroisiEurope : lancement de sa brochure 2022 !





Gardant son cap et s'adaptant aux circonstances inédites depuis de long mois, Covid-19 oblige, le spécialiste hexagonal de la croisière, CroisiEurope, vient de lancer sa nouvelle brochure 2022 présentant l'ensemble des croisières programmées sur les fleuves, les canaux et les mers du monde. A vos réservations.





Dans ce contexte, et afin de fidéliser ses clients, mais également, dans le but d’en séduire de nouveaux, des itinéraires inédits ont été créés avec des excursions encore jamais présentées : sur les fleuves : à la découverte de la Normandie, de la gastronomie au Portugal et en Andalousie, des hauts lieux du romantisme allemand ou encore, des trésors cachés des Pays-Bas !



Mais également sur les mers avec les Cyclades et Athènes et aussi de nouvelles croisières thématiques avec une randonnée le long du Rhône ou au cœur des plus belles régions italiennes, la magie hivernale au fil de l'Elbe, la découverte des villes hanséatiques mais encore des croisières « événement » comme la Floriade 2022 (gigantesque expo horticole), une expérience mondiale en Hollande qui a lieu tous les dix ans et Les Jeux de la Passion du Christ à Oberammergau !



Le tout est agrémenté d'offres anniversaire « 45 Ans » proposant une sélection de croisières à des conditions avantageuses : à savoir, 45% de remise pour le second passager ou supplément cabine individuelle offert. Et pour toute réservation effectuée avant le 31/12/2021, des remises exceptionnelles sont proposées.



Le protocole sanitaire



Croisieurope

Téléphone : 0 826 101 234 « La reprise estivale confortée par une bonne fréquentation et un taux de satisfaction plus que concluant, la compagnie reste optimiste et témoigne une fois encore de sa capacité à se renouveler pour répondre aux attentes d'une clientèle qui lui fait confiance » assure la compagnie dans son communiqué.Dans ce contexte, et afin de fidéliser ses clients, mais également, dans le but d’en séduire de nouveaux, des itinéraires inédits ont été créés avec des excursions encore jamais présentées : sur les fleuves : à la découverte de la Normandie, de la gastronomie au Portugal et en Andalousie, des hauts lieux du romantisme allemand ou encore, des trésors cachés des Pays-Bas !Mais également sur les mers avec les Cyclades et Athènes et aussi de nouvelles croisières thématiques avec une randonnée le long du Rhône ou au cœur des plus belles régions italiennes, la magie hivernale au fil de l'Elbe, la découverte des villes hanséatiques mais encore des croisières « événement » comme la Floriade 2022 (gigantesque expo horticole), une expérience mondiale en Hollande qui a lieu tous les dix ans et Les Jeux de la Passion du Christ à Oberammergau !Le tout est agrémenté d'offres anniversaire « 45 Ans » proposant une sélection de croisières à des conditions avantageuses : à savoir, 45% de remise pour le second passager ou supplément cabine individuelle offert. Et pour toute réservation effectuée avant le 31/12/2021, des remises exceptionnelles sont proposées.Le protocole sanitaire SAFEGUARD certifié par Veritas qui a fait ses preuves est en vigueur plus que jamais et garantit d'envisager des croisières en toute sérénité.









Dans la même rubrique < > Vallée de la Loire : sept idées de sorties intergénérationnelles en arrière-saison Coquillages, sable, galets, bois flotté... On ne peut pas tout ramasser sur une plage ! Provence : oenotourisme en Provence à la Coquillade Provence Resort & Spa