Crémants et Clairette pour la fin de l'année !

Les temps sont compliqués et se faire plaisir durant les fêtes de fin d’année peut être plus restrictif pour certains. Alors que le champagne s’affiche à des tarifs souvent rédhibitoires pour de nombreux amateurs, c’est l’occasion de découvrir d’autres vins pétillants.

Crémants et Clairette sont de parfaits substitutifs au champagne. Après l’Alsace et la Bourgogne, c’est le bordelais qui se met aux vins pétillants avec le Crémant de Bordeaux Brut millésimé.



C’est la maison Jaillance, grand spécialiste des vins pétillants qui nous propose en cette fin d’année deux produits parfaits pour les fêtes.



Elaboré à partir de sémillon et de cabernet franc, le Crémant de Bordeaux brut de Jaillance se distingue par des bulles fines et délicates qui parcourent avec élégance la robe d’or pâle de ce crémant. Un nez fleuri avec un soupçon de fruits rouge, une bouche ronde et gourmande bien équilibrée qui offre une belle longueur.



Idéal avec un plateau de fruits de mer ou à l’apéritif. Vendu 6,95 euros, cela conviendra idéalement aux budgets les plus serrés.



Plus classique, la Clairette de Die est sans doute l’un des plus anciens vins pétillants français. Face aux nouvelles tendances de consommation, c’est une clairette bio que Jaillance nous propose.



Produit régional reconnu, cette Tradition Bio représente l’esprit de la maison, un nez de pâte de coing et de fruits exotiques, une bouche fraîche et légère, elle utilise le muscat blanc et la clairette blanche pour son élaboration.



Vin d’apéritif idéal, la Clairette de Die a su se renouveler et conquérir une nouvelle clientèle. Prix 6,60 euros.



