Covid-19 : une consultation médicale "longue" et gratuite pour les plus de 65 ans

Le nombre de cas de Covid-19 en France atteint des records ces derniers jours avec, il est vrai, une très forte hausse également, des tests de dépistage.



Dans ce contexte, sachez que les personnes vulnérables peuvent avoir accès à une consultation médicale gratuite avec leur médecin traitant. Cela concerne ceux qui sont « reconnus » comme étant à « risque de développer une forme grave de Covid-19 » ainsi que ceux qui sont pris « en charge pour une affection de longue durée (ALD) ».



Cette consultation dite « longue », prise en charge intégralement par la Sécu doit permettre de faire le le point sur l'impact du confinement sur votre état de santé. Elle permet aussi de recevoir des conseils personnalisés sur les mesures de protection à adopter vis-à-vis du Covid-19.



Dans la pratique et plus concrètement cela concerne



Considéré comme personne vulnérable, vous n'avez pas pu consulter votre médecin ou réaliser des examens médicaux pendant le confinement ? Vous avez besoin d'être accompagné pendant cette période de déconfinement ? Une



Elle concerne les personnes reconnues à risque de développer une forme grave de Covid-19 et les personnes prises en charge pour une affection de longue durée (ALD) qui : les personnes âgées de 65 ans et plus ; celles avec hypertension artérielle, une maladie cardiaque ou vasculaire ; celles en surpoids (obésité (indice de masse corporelle (IMC) > 30 kg/m2) ; avec un diabète ; atteint d’une maladie respiratoire chronique (BPCO, asthme...) ; d’une maladie chronique du foie (cirrhose...) ;

d’une maladie rénale chronique grave ; d’une diminution des défenses immunitaires (cancer, traitement immunosuppresseur...) ; d’un syndrome drépanocytaire majeur ou un antécédent de splénectomie mais également les femmes enceinte au 3e trimestre de grossesse.



Attention toutefois, cette consultation longue et gratuite doit être réalisée avant le 15 septembre 2020.