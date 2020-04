Article publié le 29/04/2020 à 05:41 | Lu 108 fois Covid-19 : une aide aux courses pour les retraités fragilisés par l'Agirc-Arrco





Bon à savoir et encore relativement peu connu : l’Agirc-Arrco et ses partenaires ont mis en place depuis le 25 mars 2020 un dispositif d’aide aux courses destiné aux retraités de 70 ans et plus fragilisés par la crise sanitaire. Plus de 5 000 retraités en auraient déjà bénéficié.

On le sait, cela fait des semaines qu’on le répète, le confinement s’avère encore plus sensible pour les personnes déjà fragilisées qui peuvent se retrouver confrontées à des problèmes pratiques comme se ravitailler en produits de première nécessité ou en médicaments. Des individus qui de surcroit, la plupart du temps, ne sont pas à l’aise avec les nouvelles technos.



Dans ce contexte et pour leur éviter d’avoir à sortir de chez elles et limiter autant que possible les contacts et donc, les risques de contamination, l’Agirc-Arrco a déployé un dispositif d’aide aux courses hebdomadaire -encore trop peu connu- destiné à ses retraités de 70 ans et plus.



Ainsi, en appelant le 0 971 090 971 (prix d’un appel local), une demande d’intervention est déclenchée auprès d’une association ou service d’aide à la personne locale agréée par l’institution de retraite complémentaire du bénéficiaire.



Pour respecter les consignes sanitaires, et protéger à la fois le retraité et le professionnel, les courses sont déposées à la porte d’entrée du domicile.



Cette aide gratuite a déjà bénéficié à 5.320 personnes. Le bénéficiaire type est une femme (79%) de 82,6 ans. A noter que cette aide aux courses est reconductible chaque semaine (jusqu’à 5 heures hebdomadaires), pendant toute la durée de la crise sanitaire.



Une belle initiative, dommage cependant que les responsables de cette action communiquent aussi tard, à quelques jours seulement du déconfinement !









