Covid-19 : une 4ème dose pour les plus de 80 ans

C’est donc officiel depuis le 14 mars dernier : les personnes âgées de 80 ans et plus (les plus vulnérables donc) sont éligibles à une 4ème dose de vaccin contre le Covid-19. Il est désormais possible de prendre rendez-vous depuis lundi, comme l'a annoncé le Premier ministre dans les colonnes du Parisien.

On s’y attendait un peu. La rumeur courrait depuis quelques jours déjà. Eh bien, c’est donc officiel depuis lundi dernier, 14 mars 2022.



Jean Castex a en effet annoncé dans le quotidien Le Parisien que les personnes âgées de 80 ans et plus pouvaient prendre rendez-vous pour leur 4ème dose de vaccin contre le coronavirus.



Comme le rappelle Le Parisien, les 80 ans et plus représentent 4,1 millions de personnes en France et parmi elles, 3,1 millions ont déjà reçu trois doses de vaccin. Point important : il convient de préciser que cette 4ème dose n’a rien d’obligatoire !



Elle est en revanche recommandée par le gouvernement qui suit d’ailleurs l’avis du conseil scientifique. Elle doit être réalisée au minimum trois mois après la 3ème dose. L’effet du vaccin commençant à diminuer au bout de douze semaines… Mais naturellement, elle n’est pas liée au pass vaccinal puisque ce dernier a été suspendu le 14 mars dernier.



Précisons enfin que la France n'est pas le premier pays à décider de proposer une quatrième dose de vaccin anti-Covid aux plus vulnérables. Israël avait déjà pris la mesure en premier au mois de janvier. En Europe, le Danemark, la Hongrie, l’Espagne et l’Allemagne proposent également une 4e dose.









