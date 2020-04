Article publié le 08/04/2020 à 10:05 | Lu 153 fois Covid-19 : les médecins appellent leurs patients à ne pas renoncer aux soins ! C’est assez paradoxal, mais en cette période où un virus potentiellement mortel (surtout pour les plus anciens d’entre nous) nous oblige à rester à domicile, les médecins ont observé une baisse importante des visites à leurs cabinets… Or, ce n’est pas parce que le Covid-19 menace nos vies qu’il faut pour autant arrêter de se faire soigner pour les autres problèmes de santé !

Alors que le coronavirus a d’ores et déjà tué plus de 10.000 personnes en France (4ème pays au monde en nombre de morts), les cabinets médicaux, paradoxalement, n’ont jamais été aussi vides…



Terminées les longues heures d’attente à feuilleter des magazines vieux de l’année dernière, finis les rendez-vous « pour dans deux mois ». Les carnets de rdv sont vides ou presque. Le fait est que les Français ont peur d’aller chez le docteur !



Même s’ils sont malades… ils ont peur d’aller se faire soigner pour une maladie et de contracter le coronavirus en milieu médical ! Mais ils craignent également de se faire verbaliser et même de déranger les médecins qui pourraient être débordés par l’épidémie.



Dans ce contexte, les « médecins libéraux observent une baisse majeure de leur activité estimée jusqu’à 40% pour les généralistes, 70% pour les spécialistes concernant notamment les patients dont l’état de santé justifie un suivi régulier : diabète, asthme, affection cardiaque, rénale, neurologique,… » indique l’Académie de médecine dans un récent communiqué.



Pour rappel, sachez que les médecins libéraux ont adapté leur organisation afin de vous protéger au mieux ! En cas de doute, appelez votre médecin ; il pourra : vous proposer une téléconsultation ; vous recevoir selon des modalités horaires et dans des conditions permettant de réduire au maximum le risque de contamination ; voire, même, vous conseiller par téléphone.



Et n’oubliez pas que renoncer à voir votre docteur, c’est prendre le risque d’un retard de diagnostic et de prise en charge. Alors au moindre doute, n’hésitez pas : appelez vos médecins habituels, ils sauront vous conseiller et vous accompagner !









