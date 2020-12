Covid-19 : la reine Elisabeth II, 94 ans, sur le point de se faire vacciner

C’est un geste hautement symbolique qui vise à rassurer les sujets britanniques et peut-être également, par ricochet, les citoyens du monde entier…



En effet, la presse britannique vient d’annoncer que la souveraine et son époux, le prince Philipp, devraient être parmi les premiers à être vaccinés en raison de leur âge et non en raison de leur statut social.



Rappelons en effet, que les personnes âgées sont les plus à risque en cas de contamination par la Covid-19 ; elles représentent une très large part des décès enregistrés. Plus concrètement, la reine devrait être vaccinée avec le vaccin Pfizer-BioNTech qui a été approuvé au Royaume-Uni et qui sera disponible dans les prochains jours.



Même si le palais de Buckhingham s’est refusé à tout commentaire, comme c’est d’ailleurs souvent le cas, la vaccination de nombreuses personnes âgées de la famille royale vise à donner l’exemple et à favoriser le recours au vaccin par le plus grand nombre et de lutter contre les « anti-vaccins ».



Rappelons qu’en France, la Haute Autorité de Santé (HAS) a élaboré une stratégie vaccinale préliminaire, en commençant par prioriser les personnes les plus à risque de forme grave et les plus exposées au virus, pour tenir compte d’une arrivée progressive de doses de vaccins au fil de l’année 2021.



Compte tenu du nombre limité de doses qui seront disponibles au démarrage de la campagne de vaccination, la HAS recommande de vacciner en priorité des priorités les personnes âgées résidant en établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) ou tout autre hébergement collectif.



