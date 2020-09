Article publié le 01/09/2020 à 01:00 | Lu 55 fois Covid-19 : attention aux appels frauduleux émanant soi-disant de l'Assurance Maladie





En matière d’arnaque, on le sait, les escrocs ne sont pas à court d’idée. On peut même dire qu’ils s’avèrent plutôt créatifs. Ainsi, avec la Covid-19, ces derniers appellent les Français (attention aux personnes âgées) et se sont passer pour des employés de l’Assurance Maladie, demandant les coordonnées bancaires de leurs interlocuteurs pour leur envoyer un test payant de dépistage.

Les arnaques au téléphone sont particulièrement nombreuses de nos jours et touchent souvent et plus facilement les personnes âgées, plus fragiles et plus à risque face à ce type d’escroquerie.



Ainsi, depuis quelques temps, des arnaqueurs appellent les Français, profitant de l’épidémie de Covid-19. Une fois au téléphone, ils se font passer pour des employés de l’Assurance Maladie et ils demandent à ce que vous leur envoyiez votre adresse postale et vos numéros de carte bleue afin de vous envoyer un kit payant de dépistage du virus.



Naturellement, c’est une escroquerie. A ce titre, l'Assurance maladie rappelle qu'elle ne fournit pas et ne facture pas l'envoi de kit ou de test de dépistage du Covid-19 ; que de surcroit, le test RT-PCR ne peut être réalisé que par des professionnels de santé (infirmiers, laboratoires ou structures de dépistages dédiées) ; qu'il est entièrement remboursé par l'Assurance maladie et qu'il peut être réalisé sans ordonnance !



D’une manière générale, sachez que les enquêteurs sanitaires de l'Assurance maladie (ni votre banquier, ni le gaz, ni l’électricité, etc.) ne demandent jamais à leurs interlocuteurs de fournir leurs coordonnées bancaires (numéro de compte, RIB, numéro de carte bancaire, Iban).



De même, il faut savoir que ces conseillers sont en capacité de donner le nom du médecin ou du patient malade du Covid-19 avec qui la personne qu'ils appellent a été en contact, si le malade a donné son accord explicite pour cela.



Enfin, souvenez-vous que lorsque l'Assurance maladie appelle un assuré, le numéro de l'appelant qui s'affiche à l'écran peut être le 3646 ou le 05 53 35 62 37 (numéro officiel de l'Assurance maladie, utilisé pour des entretiens téléphoniques). Pensez à prévenir vos proches âgés.









