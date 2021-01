Article publié le 11/01/2021 à 16:23 | Lu 213 fois Couture et tricots : des remèdes naturels pour lutter contre l'anxiété et Alzheimer





La couture et le tricot sont des pratiques ancestrales qui ont longtemps été réservées aux femmes. Aujourd'hui, ces activités se réinventent et se modernisent, notamment grâce à leurs vertus pour lutter contre l'anxiété et les maladies dégénératives comme l'Alzheimer. Découvrez la couture et le tricot, véritables activités de loisirs pour se détendre.

Couture et tricot, une activité bénéfique pour la santé

Au cours années, les effets bénéfiques sur la santé des activités de DIY (Do-It-Yourself, « Faites le vous-même) dont la couture et le tricot sont de plus en plus reconnus.



D'autant plus que, dans ce cas précis, les possibilités sont nombreuses que ce soit la couture avec une



Au-delà de son aspect d'activité pratique et fonctionnelle pour coudre un vêtement ou un textile, cette activité manuelle représente une multitude de bienfaits pour la santé.



Ainsi, selon une étude menée en 2013, plus de 80% des femmes participantes estimaient être plus épanouies après avoir tricoté. Il est vrai que le tricot serait un remède naturel et efficace pour lutter contre l'anxiété et même, pour prévenir les maladies dégénératives comme l'Alzheimer (grâce au fait de faire travailler nos petites cellules grises).



La couture, le tricot ou les activités DIY en général sont réputés pour être de véritables moyens pour agir comme un antidépresseur. Effectivement, ces activités sont assimilées à une sorte de méditation qui permet de s’échapper du quotidien et de réduire efficacement le mauvais stress et l'anxiété.



Vous l'avez compris, la couture et le tricot sont des loisirs manuels à la fois utiles et bénéfiques pour la santé. Vous pouvez coudre vous-mêmes vos vêtements et vos textiles tout en profitant de ses vertus naturelles contre le stress et les maladies.



Couture et tricot, un loisir qui se modernise et qui a la cote

Au-delà de l'aspect pratique et bénéfique, la couture et le tricot se modernisent avec le temps et ont la cote auprès de tous. Pendant de longues années, la couture était uniquement réservée aux femmes.



Aujourd'hui, il est indéniable que cette pratique s’étend et que de plus en plus d'hommes se mettent au tricot. De cette façon, cela devient un loisir adapté à tous et qui entre dans les mœurs. Également, le renouvellement de la mode et du prêt-à-porter place, de plus en plus, le tricot en première ligne.



Après avoir été considérés pendant plusieurs années comme étant « ringard », le pull ou la robe en tricot sont à nouveau à la mode. C'est l'occasion parfaite de vous octroyer un petit moment pour tricoter un pull ou une écharpe à vos petits-enfants ou

