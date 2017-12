Cosy Diem : un nouvel acteur sur le marché des résidences pour seniors

Depuis quelques années, les résidences pour seniors ont le vent en poupe. Le fait est que ces logements répondent à un véritable besoin de notre société vieillissante puisqu’ils proposent des appartements adaptés aux besoins des ainés autonomes en recherche de logements sécurisés et offrant toute une palette de services à domicile. Une étape « résidentielle » qui permet souvent d’éviter le placement en maison de retraite.



De nombreux acteurs se lancent sur ce marché en plein « boom » depuis une bonne dizaine d’années. Aujourd’hui, c’est au tour de Cosy Diem d’arriver en France. Ce nouvel acteur est issu de la collaboration entre Kaufman & Broad et Serenis. Un spécialiste de l’immobilier d’un côté et un spécialiste des personnes âgées de l’autre.



Ce type de logement s’adresse à une catégorie bien spécifique de clients âgés. A celle « des seniors qui veulent être accompagnés, entourés, rassurés mais qui, s’ils se sentent en perte de dynamisme ne se sentent pas encore en perte d’autonomie indique Nordine Hachemi, PDG de Kaufman & Broad. Avec Cosy Diem, nous leur proposons une solution innovante et adaptée à une période charnière de leur vie, une solution qui permet de reculer voire d’éviter la dépendance ».



Pour Paul Gémar, co-gérant de la société Grame (groupe Serenis), « Cosy Diem n’est ni une maison de retraite, ni un EPHAD. Cette solution apporte une réponse différente en faveur du Bien Vieillir en santé ». Dans cet esprit, ces logements -comme les autres résidences pour seniors d’ailleurs- proposent des services à domicile ou dans l’enceinte des résidences et des animations variés et adaptés. Ils assurent aussi aux résidents une aide et une présence au quotidien, quelque soit l’heure de la journée.



Ces logements se trouvent au cœur de villes. L’une des caractéristiques fondamentales des résidences pour seniors. Ils sont conçus comme de véritables lieux de convivialité. Chaque maison s’articule autour d’un espace central qui dessert des lieux de vie communs (restaurant, bibliothèque, bar, espace forme…).



Les résidents peuvent y vivre sans obligation, profitant –ou pas- des espaces partagés, de divertissement ou d’activités. Là encore, c’est un critère indispensable pour ce type d’hébergement. Autre point fort : la restauration est réalisée sur place en liaison chaude par les équipes des résidences avec des produits frais et sains, étudiés pour la santé des résidents et issus des filières courtes.



Les locataires peuvent donc vivre dans des appartements cosy et personnalisés, totalement adaptés à leurs besoins et leur degré d’autonomie. Ils peuvent bien évidemment équiper leur logement de leurs meubles et décorer comme ils le souhaitent. L’ergonomie de ces appartements a été pensée afin d’assurer confort et sécurité, et de favoriser leur autonomie sans les priver de leur indépendance.



Installés de base dans les logements : douches à l’italienne, toilettes réhaussées, domotique assurant un pilotage aisé des volets, du chauffage, des éclairages, chemin lumineux permettant de se repérer la nuit, rampes de soutien, poignées ergonomiques, matériaux anti-dérapants équipent les appartements de façon à les rendre parfaitement pratiques et sécurisés, même pour une personne ayant perdu sa souplesse ou une partie de sa mobilité.



Mais ces équipements n’enlèvent rien au caractère ni à l’esthétique des appartements qui sont de « vrais » appartements, indépendants, dans lesquels on vit la vie que l’on souhaite. On peut y cuisiner, y recevoir, y vivre avec un animal de compagnie. Bref, c’est aussi un appartement comme dans n’importe quel immeuble résidentiel classique.



Les parties communes de la résidence sont un prolongement, et leur conception, leur décoration, leur circulation sont pensées comme les espaces d’une grande maison familiale, dans lesquels on peut se retrouver et partager du temps et des activités, à la carte.



Au-delà des services classiques qu’ils peuvent solliciter pour faciliter leur quotidien (conciergerie, blanchisserie, aides ménagères, bricolage, soins à la personne…), les locataires pourront également profiter d’activités proposées pour développer et maintenir leurs capacités fonctionnelles et intellectuelles tout en leur permettant de maintenir le lien social. Ils pourront aussi bénéficier d’activités de loisirs et de culture.