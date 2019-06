Article publié le 06/06/2019 à 08:12 | Lu 160 fois Costa Croisières : découvrir les villes visitées grâce à la marche nordique urbaine La croisière est en plein boom, mais également en pleine mutation. Dans ce contexte, les croisiéristes mettent en place de nouvelles formules afin de « renouveler le genre ». L’une des dernières en date ? Le géant italien Costa Croisières qui propose des excursions de marche nordique urbaine, une activité complète et accessible à tous, pour découvrir les villes visitées tout au long des escales.





Plus spécifiquement, la marche nordique urbaine ne nécessite aucune préparation physique particulière et offre de nombreux bienfaits : elle favorise la perte de poids et une meilleure posture tout en stimulant la circulation sanguine et respiratoire. En outre, elle profite à l’ensemble des fonctions du corps, ce qui garantit une efficacité globale optimale.



Une marche fort prisée par les seniors qui est désormais proposée par Costa Croisières pour visiter les villes de ses programmes.



Jusqu’au 29 septembre, toute réservation d’une croisière d’une semaine en Méditerranée à bord du Costa Fascinosa permettra de participer à 5 excursions exceptionnelles entièrement dédiées à la « marche nordique » dans les villes de Naples, Palerme, Ibiza, Palma de Majorque et Barcelone afin de découvrir ces destinations incroyables sous un autre angle.



Voici une belle occasion d’allier plaisir, découverte, tourisme, bien-être et santé. Grâce aux conseils d’un instructeur qualifié, les passagers apprendront progressivement à utiliser les bâtons et à adopter une posture et une approche biomécanique adaptées à la marche jusqu’à en maîtriser sans peine tous les mouvements. Chaque participant disposera de bâtons de marche nordique, ainsi que d’une collation et d’une boisson énergisante afin de profiter pleinement de l’excursion.



Après avoir levé l’ancre au départ de Savone, le Costa Fascinosa fera route vers cinq destinations où les hôtes pourront s’adonner à cette activité :

• Naples : au départ du port pittoresque, la marche conduit à la Porte San Gennaro, la plus ancienne de la ville vésuvienne, et se poursuit en direction du quartier de Borgo dei Vergini, célèbre pour ses multiples monuments iconiques dans le plus pur style baroque napolitain. Après avoir traversé le quartier Rione Sanità fondé au 16e siècle, la visite prend fin dans le bois royal verdoyant de Capodimonte.



• Palerme : en déambulant dans les rues étroites de la ville parmi les étals hauts en couleur du marché Vucciria, vous croiserez la sculpture de marbre du Génie de Palerme à Garraffo avant de poursuivre vers les Quattro Canti. Direction ensuite le palais Pretorio et l’église de Sainte-Catherine, avec sa magnifique façade de style Renaissance. Après avoir exploré le quartier de Kalsa, vous découvrirez les merveilleux jardins de Villa Giulia avant de terminer l’excursion en longeant la Cala, une arche de mer qui entoure le plus ancien port de Palerme.



• Ibiza : la promenade débute du côté nord du port en traversant la Marina Botafoch exclusive pour rejoindre les magnifiques étendues de sable blanc de la plage de Talamanca. En longeant la plage, vous atteindrez Cap Martinet en empruntant des chemins légèrement escarpés qui vous permettront de profiter d’une vue spectaculaire. Dernier arrêt : Cala Tranquila, la destination idéale pour tous ceux qui veulent se détendre loin de la foule.



• Palma de Majorque : une fois arrivés au point de départ, une rapide marche de 3 kilomètres mène au château de Bellver, 112 mètres au-dessus du niveau de la mer, l’un des plus beaux vestiges de l’architecture civile gothique de Majorque. Après avoir suivi le chemin circulaire qui l’entoure, vous retournerez au niveau de la mer en traversant les quartiers les plus verts de la ville pour finir au coeur du centre historique.



• Barcelone : l’excursion débute dans les jardins grecs avant de grimper vers la colline de Montjuïc qui s’élève à 177 mètres et offre une vue imprenable sur la ville. En passant par la Plaza de España, la visite continue le long de l’une des plus belles rues de la ville jusqu’à atteindre le splendide point de vue du Mirador del Alcalde.











