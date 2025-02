Cosmécetiques : les grandes tendances actuelles par le Dr Hema Sundaram A l’occasion du congrès mondial IMCAS (dermatologie, chirurgie plastique et sciences anti-âges) qui s’est tenu à Paris du 30 janvier au 1er février dernier, le Dr. Hema Sundaram revient sur les grandes tendances de l’industrie des cosméceutiques. PAR SENIORACTU.COM | Publié le Mercredi 12 Février 2025

Le « naturel » et le « clean beauty »



Les produits étiquetés « naturels » ou « clean » dominent le marché, bien que ces termes restent souvent flous, peu fondés scientifiquement et dépourvus de cadres réglementaires précis.



Si cette approche séduit les consommateurs soucieux de leur santé et de l’environnement, les dermatologues mettent en garde contre les risques potentiels tels que les allergies, la dégradation et la contamination bactérienne en raison de l’absence de conservateurs.





La simplification des routines

Un nombre croissant de consommateurs se tourne vers des produits multifonctions qui réduisent le nombre d’étapes nécessaires dans leur routine de soins. Cette tendance reflète une volonté de revenir à l’essentiel tout en tenant compte des contraintes économiques actuelles.



Diversité et personnalisation : les marques s’adaptent davantage aux besoins des peaux pigmentées, les hommes et des consommateurs gender-divers. Les produits personnalisés, parfois développés grâce à l’intelligence artificielle, sont également en plein essor.





Les avancées technologiques dans les cosméceutiques



Les innovations technologiques transforment les formulations et la production :

Nanotechnologie et biotechnologie : les microparticules améliorent l’efficacité et la sécurité des produits, tandis que la biotechnologie offre des alternatives durables, comme le collagène cultivé en laboratoire ou les modèles de peau synthétique pour éviter les tests sur animaux.

Intelligence artificielle et apprentissage machine : l’IA, ou plus précisément l’apprentissage automatique, permet des analyses précises de la peau, une personnalisation des soins en temps réel et une conception de nouveaux produits plus rapide et adaptée aux besoins du marché.



La montée en puissance des consommateurs informés



Grâce aux réseaux sociaux et aux influenceurs, les consommateurs sont plus informés, bien que cela comporte des risques, notamment la propagation d’informations erronées.



La transparence et l’éthique des marques deviennent cruciales, tant pour gagner la confiance des consommateurs que pour répondre à leurs attentes en matière de durabilité.





Un avenir prometteur



L’avenir des cosméceutiques s’annonce prometteur, marqué par des techniques innovantes telles que les exosomes, les polynucléotides et les solutions axées sur le microbiome. Des technologies comme la réalité augmentée et l’impression 3D offriront également des expériences client personnalisées.



