Article publié le 14/01/2022 à 04:39 | Lu 206 fois Cosifly : pour voyager plus confortablement





Les vacances viennent de se terminer… Mais pas pour tous ! Vous envisagez de partir ? Loin, très loin ? Alors le Cosifly est fait pour vous. C’est un accessoire de voyages innovant qui vous apportera un confort unique, de la nuque jusqu’aux lombaires, pour le bien-être intégral de votre dos.

Article publié en partenariat avec Stuff Magazine



Les vacances ne sont pas finies pour tous et certains d’entre nous ont la chance de bientôt partir en voyage. Dans ces moments, rester assis ou semi-couché pendant de longues heures est parfois difficile à supporter lorsqu’on effectue un voyage lointain, que ce soit en avion, mais également en train, en autocar ou en voiture.



Le trajet peut sembler long si nous ne sommes pas parfaitement bien installés.



Pour vous offrir tout le confort dont vous avez besoin durant votre départ en vacances, le Cosifly est l’accessoire indispensable. Conçu en collaboration avec une kinésithérapeute, ce gilet ergonomique est composé d’un tour de cou enveloppant et moelleux ainsi que de différents points de renforts malléables et ajustables, judicieusement placés dans le dos afin qu’ils épousent parfaitement toutes les morphologies.



Pour devenir votre accessoire de voyage idéal et vous accompagner dans tous vos périples, le Cosifly a une autre particularité qui le rend unique : il se transforme en sac en un tour de mains. Afin de faciliter son transport, il peut soit se porter en bandoulière, soit se fixer sur la poignée d’un trolley.



Elégant et unisexe, il pourrait s’apparenter aux uniformes des compagnies d’aviation et s’adapte à toutes vos garde-robes. Le gilet Cosifly séduit par ses qualités « Eco-Friendly » : toutes les matières qui le composent (coton molletonné, rembourrage en balles de millet) sont 100% naturelles.



Conçu à Paris et fabriqué au Portugal, le Cosifly est en vente exclusive sur le site www.cosifly.com ; la livraison est offerte en France et en UE.



